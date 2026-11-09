Okullarda Yeşilay destekli sağlıklı yaşam ligi başladı: 110 okul katılıyor

Projenin kapsamı:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda başlatılan Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi, kent genelinden 110 okulun katılımıyla yürütülüyor. Proje, öğrencilerde sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla planlandı ve 8 hafta sürecek programla hayata geçirilecek.

Uygulama biçimi ve haftalık temalar:

Projede, her hafta belirlenen temalar doğrultusunda öğrencilere çeşitli görevler verilecek. Katılımcı öğrenciler bu görevleri yerine getirerek edindikleri sağlıklı alışkanlıkları okul ortamında uygulamanın ötesinde ailelerine ve çevrelerine aktaracak. Uygulama sırasında öğrenci etkinlikleri, gözlem ve paylaşım faaliyetleri ile temaların benimsenmesi hedefleniyor.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Projenin amacı, gençler arasında sağlıklı yaşam davranışlarını kalıcı hale getirmek ve bu bilinci okuldan aileye yaymak olarak özetleniyor. Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen etkinliklerin, katılan okulların ve öğrencilerin günlük alışkanlıklarında olumlu değişim sağlaması bekleniyor.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KOORDİNASYONUNDA, KENT GENELİNDEKİ 110 OKULUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN 'YEŞİLAY SAĞLIKLI YAŞAM LİGİ' BAŞLADI.