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Eskişehir'de gençlik yaz kulübü kapanış şenliği coşkuyla tamamlandı

Eskişehir'de düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü kapanış şenliğinde gençler, Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde oyun ve atölyelerle doyasıya eğlendi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de gençlik yaz kulübü kapanış şenliği coşkuyla tamamlandı

Gençlik yaz kulübü kapanış şenliği gerçekleştirildi

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şöleni, Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gençlerin yaz boyunca edindikleri deneyimlerin birlikte kutlandığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

etkinliklerden öne çıkanlar

Program boyunca eğlenceli etkinlikler, renkli anlar ve keyifli aktiviteler yer aldı. Katılımcılar gün boyu süren etkinliklerde doyasıya eğlenirken, bir arada geçirilen zaman sayesinde unutulmaz hatıralar biriktirdiler.

kurumsal değerlendirme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 'Gençlerimizin enerjisi ve mutluluğuyla renklenen bu güzel programla, GSB Gençlik Yaz Kulübü’ne keyifli bir final yaptık' ifadesine yer verdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) GENÇLİK YAZ KULÜBÜ KAPANIŞ ŞÖLENİ...

ESKİŞEHİR'DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) GENÇLİK YAZ KULÜBÜ KAPANIŞ ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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