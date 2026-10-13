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Eskişehir'de gökmeydan mahallesinde servis ile otomobil çarpıştı: yaralananlar tedbir amaçlı kontrol edildi

Eskişehir Gökmeydan Mahallesi'nde dün 18.30'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki sürücü ve yolcular hafif şekilde yaralandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de gökmeydan mahallesinde servis ile otomobil çarpıştı: yaralananlar tedbir amaçlı kontrol edildi

Gökmeydan Mahallesi Duygu Sokak'ta akşam saatlerinde kaza meydana geldi

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi Duygu Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 26 S 0079 plakalı servis minibüsü ile 34 HRL 336 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza yeri ve araçtaki durum:

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü ve araçtaki yolcular hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki ilk tespitlere göre yaralanmaların ağır olmadığı bildirildi ve müdahale ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol edildi; yapılan kontroller sonrasında ilave sevk bilgisine dair açıklama yapılmadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı ve olayın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, yetkililer olay yerinde delil toplama ve tanık beyanlarını kaydetme işlemlerine öncelik verdi. Trafik akışı kaza sonrası kontrollü şekilde sağlandı ve çalışmaların bitmesiyle normale döndü.

ESKİŞEHİR&#039;DE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

ESKİŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ VE YOLCULAR HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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