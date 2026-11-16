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Eskişehir'de Jean Monnet DEEPEU toplantısı: okullarda Avrupa farkındalığı güçleniyor

Erasmus+ Jean Monnet DEEPEU projesi için Eskişehir'de yapılan koordinasyon toplantısında uygulama adımları, faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir'de Jean Monnet DEEPEU toplantısı: okullarda Avrupa farkındalığı güçleniyor

Koordinasyon toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, Erasmus+ Jean Monnet School Networks 'DEEPEU' projesi kapsamında bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda projenin yürütülme yöntemi, takvimlendirme ve paydaşlar arası görev dağılımı ele alındı.

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve İtalya Siena Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek proje; Türkiye, İtalya, Belçika ve Portekiz'den eğitim kurumlarının katılımıyla hayata geçirilecek.

Toplantının odağı

Görüşmelerde öncelikle projenin uygulama süreci ve planlanan faaliyetler üzerinde duruldu. Okullar arası değişim, ortak eğitim materyalleri geliştirme ve çevrimiçi etkinlikler gibi adımların nasıl koordine edileceği tartışıldı.

Beklenen kazanımlar

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerin Avrupa Birliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve uluslararası eğitim iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Katılımcılar, kurumlar arası iletişimi güçlendirmenin uygulamadaki önemine vurgu yaptı.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN BAŞKANLIĞINDA, ERASMUS+ JEAN MONNET SCHOOL NETWORKS...

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN BAŞKANLIĞINDA, ERASMUS+ JEAN MONNET SCHOOL NETWORKS "DEEPEU" PROJESİ KAPSAMINDA KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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