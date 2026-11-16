Üniversitelerde sürdürülebilirlik için ölçülebilir bir yol haritası: Yaşar Üniversitesi modeli

Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen altı üniversitenin ortak girişimine teknik katkı sunarak kampüs ölçeğinde sürdürülebilirliği ölçmeyi hedefleyen bir model geliştirdi. Hazırlanan "Üniversiteler için Sürdürülebilirlik Endeksi ve Olgunluk Modeli" yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performansını, kurumsal yönetim kapasitesini ve veri güvenilirliğini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeyi amaçlıyor.

Modelin kapsamı ve hedefleri:

Modelin ilk teknik taslağı, ortak çalışmanın temel çıktılarından biri olarak sunuldu. Taslak; kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansına ilişkin göstergeleri, kurumsal süreçlerin olgunluğunu ve toplanan verilerin güvenilirliğini aynı çerçevede ele alıyor. Bu yaklaşım, üniversitelerin yalnızca niceliksel göstergelere değil, yönetim kapasitesi ve veri kalitesine dayanan bir izleme mekanizmasına kavuşmasını sağlıyor.

Yaşar Üniversitesi, modelde yer alan kriterleri kurum içi uygulamalarla ilişkilendirerek yükseköğretim kurumlarının gelişim ihtiyaçlarını somut veriler üzerinden tespit etmeyi ve ilerlemeyi ölçülebilir hale getirmeyi hedefliyor. İlk teknik taslak, üniversitelerin stratejik önceliklerine göre uyarlanabilecek esneklikte hazırlanmış bulunuyor.

COP31'de sunum ve iş birliği:

9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Yaşar Üniversitesi, modelin teknik yönünü ve uygulama amaçlarını paylaştı. Çalışma; İstanbul Medipol, Özyeğin, Bahçeşehir, İstanbul Bilgi ve İstanbul Gelişim üniversiteleri ile birlikte, FAO iş birliğinde yürütülen ortak girişimin parçası olarak tanıtıldı.

Yaşar Üniversitesi'ni COP31'de Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş temsil etti. Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ile Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı da etkinlikte yer aldı. Model, "Interactive Policy Lab: From Campus Data to COP31 Action Agenda" başlıklı etkinlikte katılımcılara sunuldu.

Bilimsel birikimin toplumsal faydaya dönüştürülmesi:

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin bilimsel bilgi birikimini toplumsal faydaya dönüştürme kararlılığını vurguladı ve şunları söyledi: "Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen COP31’in, küresel iklim hedeflerinin somut ve ölçülebilir eylemlere dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Bu süreçte üniversitelere düşen sorumluluk ise yalnızca bilimsel bilgi üretmekle sınırlı değil; geliştirdikleri modeller, uygulamalar ve iş birlikleriyle toplumsal dönüşüme öncülük etmek. Yaşar Üniversitesi olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde ve altı üniversite ile yürütülen bu ortak girişime sunduğumuz ‘Üniversiteler için Sürdürülebilirlik Endeksi ve Olgunluk Modeli’ ile katkı sağlıyoruz. Bu model, yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performanslarının bilimsel, şeffaf ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesini amaçlıyor. Yaşar Üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi toplumsal faydaya dönüştürmeye, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle daha sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ise üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kuruluşlar olmadığını, kendi uygulamalarıyla da dönüşüme öncülük etmeleri gerektiğini belirtti. Kazançoğlu, geliştirilen ortak modelin üniversitelerin mevcut performanslarını değerlendirmelerine ve ilerlemeyi somut veriler üzerinden izlemelerine imkân tanıdığını; çalışmanın ayrıca kurumlar arası iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti.

FAO ile yürütülen bu girişim ve modelin teknik taslağı, üniversitelerin kampüs yönetiminde ölçülebilir ve şeffaf kriterlerle ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(SOLDAN SAĞA) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OFİSİ KOORDİNATÖRÜ DOÇ. DR. ABDULKADİR BEKTAŞ, YAŞAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ İDİL YİĞİTBAŞI, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI AHMET YİĞİTBAŞI VE ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİKTEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. YİĞİT KAZANÇOĞLU