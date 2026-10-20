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Eskişehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve veriler masaya yatırıldı

Eskişehir'de düzenlenen toplantıda ŞÖNİM'in 2025 ve 2026'nın ilk dokuz ayına ait 6284 kapsamlı istatistikleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve veriler masaya yatırıldı

Toplantı ve başkanlık:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı 3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, ilde yürütülen çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplandı.

paylaşılan istatistikler ve hukuki çerçeve:

Toplantıda, Eskişehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hazırlanan; 2025 ile 2026'nın ilk dokuz ayına ilişkin istatistiki veriler sunuldu. Sunumda verilerin hizmet planlaması, önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve izleme mekanizmalarının etkinleştirilmesi açısından taşıdığı önem vurgulandı.

kurumlar arası iş birliği ve saha çalışmalarının değerlendirilmesi:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve uygulanan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı. Sunumlarda iş birliğinin güçlendirilmesine, vakalara müdahalede koordinasyonun hızlandırılmasına ve izleme süreçlerinin düzenlenmesine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, uygulamaların izlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesi yönünde kararların not edilmesi ile sona erdi.

2026 YILI 3. DÖNEM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME...

2026 YILI 3. DÖNEM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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