Eskişehir'de kamera incelemesi üç şüpheliyi yakalattı

Eskişehir'de operasyonla yakalanan şüpheliler

Eskişehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, farklı işyerlerinden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Olay, vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine yetkililerin devreye girmesiyle gündeme geldi.

soruşturmanın seyri:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi ve takip başlatıldı.

operasyon ve adli süreç:

Tespitlerin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler ekipler tarafından sürdürülüyor.

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TİTİZ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, İŞYERLERİNDEN HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.