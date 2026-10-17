Eskişehir'de kamera incelemesi üç şüpheliyi yakalattı

Eskişehir'de operasyonla yakalanan şüpheliler
Eskişehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, farklı işyerlerinden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Olay, vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine yetkililerin devreye girmesiyle gündeme geldi.
soruşturmanın seyri:
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi ve takip başlatıldı.
operasyon ve adli süreç:
Tespitlerin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler ekipler tarafından sürdürülüyor.
ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TİTİZ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, İŞYERLERİNDEN HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.
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