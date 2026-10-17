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Eskişehir'de kamera incelemesi üç şüpheliyi yakalattı

Eskişehir'de vatandaş ihbarları ve güvenlik kamerası incelemeleriyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı; adli işlemler başlatıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de kamera incelemesi üç şüpheliyi yakalattı

Eskişehir'de operasyonla yakalanan şüpheliler

Eskişehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, farklı işyerlerinden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Olay, vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine yetkililerin devreye girmesiyle gündeme geldi.

soruşturmanın seyri:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi ve takip başlatıldı.

operasyon ve adli süreç:

Tespitlerin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler ekipler tarafından sürdürülüyor.

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TİTİZ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, İŞYERLERİNDEN...

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TİTİZ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, İŞYERLERİNDEN HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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