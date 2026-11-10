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Eskişehir'de karla karışık yağmur günlük hayatı etkiledi

Eskişehir'de sabah başlayan karla karışık yağmur kentte yaşamı olumsuz etkiledi; Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine vatandaşlar önlem aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de karla karışık yağmur günlük hayatı etkiledi

meteorolojinin tahmini ve uyarılar:

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan yağış, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün sabah yayımladığı tahminle paralel seyretti. Raporda bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı; sabah saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin yaşanacağı belirtildi. Uyarıda, yağışların aralıklı yağmur, kentteki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği vurgulandı.

günlük hayata yansıyan etkiler:

Gün içinde yağış kent genelinde özellikle yaya trafiğini ve açık alan kullanımlarını etkiledi. Uyarıları dikkate alan birçok vatandaş dışarıya şemsiye ve kalın montla çıkarken, hazırlıksız yakalananlar cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Bazı kişiler ıslanmamak için bina saçakları ve dükkan tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağışın yoğun olduğu noktalarda yürüme hızı düştü ve bazı geçişlerde su birikintileri gözlendi. Meteorolojinin uyarısı, vatandaşların daha tedbirli davranmasına yol açarken, yetkililerin olası yoğunlaşmalara karşı uyarıları takip etme çağrısı dikkat çekti.

ESKİŞEHİR&#039;DE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KARLA KARIŞIK YAĞMUR, KENT GENELİNDE YAŞAMI OLUMSUZ...

ESKİŞEHİR'DE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KARLA KARIŞIK YAĞMUR, KENT GENELİNDE YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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