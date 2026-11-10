Sivrihisar'da erken kar tarıma umut, esnafın yüzü güldü

Sivrihisar'da ilk kar sevinci:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini gösterdi ve halen devam ediyor. Sezonun ilk karının erken düşmesi özellikle tarımla uğraşanlar arasında memnuniyet yarattı.

Çiftçilerin beklentisi:

Çiftçiler, yağışı tarım sezonu için bir müjde olarak görüyor; erken yağan karın toprağa ve ürünlere fayda sağlayacağı umudunu taşıyorlar. Vatandaşlar yağışın hayırlı olmasını temenni etti.

Esnafın yorumu:

İşletme sahibi İbrahim Gezgin, "Sivrihisar'da kar yağışı başlamıştır. İnşallah sezonumuz bereketli geçer. Milletimize ve esnafımıza bol bereketli yıllar dileriz" diye konuştu. Bir diğer vatandaş Hayri Kocamanoğlu ise, "Yılın ilk karı Sivrihisar'ımızda, tabii kasım ayında çok güzel bir kar yağışı var. Bu yılın çok bereketli geçeceğine inanıyoruz. Güzel Sivrihisar'ımızda da güzel bir kar yağışı oldu" dedi.

HAYRİ KOCAMANOĞLU