İmamoğlu'nda küle dönen bahçelere 12 bin zeytin fidanıyla yeniden başlangıç

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan saha desteği

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangınlarında bahçeleri ve evleri zarar gören 110 üretici için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Yanan ağaçlarının yerine yeniden zeytin yetiştirmek isteyen üreticiler fidanları teslim aldı ve uygulamanın, bölgedeki kayıpların giderilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Yangının kapsamı ve etkilenen alanlar:

İlçede 8 Eylül 2026 tarihinde başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle 3 gün süren yangında yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü. Ayrıca, 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen yangınlardan etkilenen üreticilerin yaralarının sarılması amacıyla bu destek gönderildi.

Dağıtım süreci ve üreticilerin sözleri:

İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk, muhtarlarla birlikte Üçtepe Mahallesi'ne tırlarla getirilen fidanları yangından etkilenen üreticilere teslim etti. Üreticiler sağlanan destekten dolayı devlete ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yangında zeytin bahçesi zarar gören Gülay Demir, yaşadıkları korku ve kaybı şöyle anlattı: "Büyük bir korku yaşandı. İnsanlar arabalarını, hayvanlarını, canlarını kurtarmak için canla başla mücadele ettiler. Sağ olsun devletimiz de her türlü yardımı yaptı. Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımız yemi de dahil her türlü yardımı yaptılar. Benim zeytin bahçem yandı. Bütün köylünün zeytin bahçesi, özellikle ormanlarımız yandı. Çok büyük bir acı, büyük bir kayıp. Devletimiz yardım ediyor. Yeniden bir fidan ekeceğiz, yeniden bir ağacımız olacak."

Mehmet Ali Keskin ise kayıplarını ve aldığı desteği şöyle özetledi: "18 dönüm zeytin bahçem yandı. Bin 200 balyam yandı, 2 ton yulafım yandı. Tarım aletlerim yandı. Bizim bir tane yeşil ormanımız kalmadı. Biz orman içinde yetişen bir insanız. Yörük milletiyiz. Ormanı seven, halkını, ormanını, milletini seven insanlarız. 358 tane fidan aldık. Allah yetiştirmeyi nasip etsin."

Üçtepe Mahalle Muhtarı Ali Şahin de yangında geniş bir alanın zarar gördüğünü belirterek, "Burada çok büyük bir alanımız yandı. Zeytin fidanlarımız yandı, ormanlarımız hep yandı. İşte zeytinlerimizin yandığı yerlere zeytin fidanlarımız geldi. Yetkililer bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. 12 bin adet fidan, 110 kişiye dağıtılıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve üreticiler, dağıtılan fidanların uzun vadede zeytin üretimini ve bölge ekonomisini yeniden canlandırmaya katkı sağlayacağını, ayrıca toplumda moral ve umut tazeleyeceğini vurguladı.

ADANA’NIN İMAMOĞLU İLÇESİNDE 2025 VE 2026 BÜYÜK ORMAN YANGINLARINDA BAHÇELERİ VE EVLERİ YANAN YANGINZEDE VATANDAŞLARA 12 BİN ZEYTİN FİDANI TESLİM EDİLDİ.