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Medyanın gözü antalya'da: cop31'de finansman ve sıfır atık vurgusu

COP31 Antalya'da, Mavi Bölge medya merkezinde 190'dan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin gazeteci görev yapıyor; öncelikler finansman, sıfır atık ve iş birliği.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Medyanın gözü antalya'da: cop31'de finansman ve sıfır atık vurgusu

medya merkezinin ölçeği ve rolü:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da başladı. İklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'de kurulan COP31 Medya Merkezi, ulusal basının yanında 190'dan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin gazeteciye hizmet verecek şekilde hazırlandı. Merkezi, konferanstaki tartışmaların, müzakerelerin ve alınan kararların dünya kamuoyuna iletilmesinde kritik bir rol üstleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan merkez, 5 bin gazeteciye hizmet verecek kapasite gözetilerek tasarlandı. Merkezde yüzlerce medya mensubunun eş zamanlı çalışabileceği alanlar, televizyon ve radyo odaları, IPTV ve yüksek hızlı internet gibi altyapılar yer alıyor.

teknolojik altyapı ve yayın koordinasyonu:

Medya merkezinde, canlı yayın, röportaj ve kurgu ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş 120 kişilik özel çalışma alanı ile 300 kişilik açık çalışma alanı bulunuyor. Yayınların koordinasyonunu sağlayan Ana Yayın Kontrol Odası (MCR), genel kurul, müzakere salonları ve basın toplantılarından gelen ses ile görüntü akışlarını tek merkezde yönetiyor.

MCR, güvenlik protokolleri çerçevesinde kontrollü erişimle korunuyor ve 7/24 çalışma esasına göre hizmet veriyor; bu sayede uluslararası yayın trafiği kesintisiz, hızlı ve güvenilir biçimde sağlanıyor.

uluslararası basının değerlendirmeleri ve öncelikleri:

Konferansı takip eden uluslararası medya mensupları Türkiye'nin organizasyon kapasitesi ve Antalya'nın ev sahipliğini övdü. İlk kez COP'a katıldığını söyleyen İngiliz gazeteci Stuart Smith, "Binlerce insanın iklimi dünya için daha iyi hale getirmek adına mümkün olan en iyi şekilde çaba göstermesi inanılmaz. 2050 hedefini yakalamak, bağlı kalınması gereken iyi bir hedef gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Smith, Türkiye organizasyonunu da lojistik ve konaklama açısından olumlu değerlendirdi.

Zambiyalı gazeteci Mwila Malama, COP31'den beklentisini önceki konferanslarda verilen finansman taahhütlerinin fiilen yerine getirilmesi olarak açıkladı: "COP31'den beklentim, yalnızca ek taahhütlerin verilmesi değil, yapılmış olan finansman taahhütlerinin fiilen yerine getirilmesidir." Malama, özellikle Küresel Güney'deki ülkelerin uyum, azaltım ile kayıp ve hasarla mücadele için somut finansmana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kameraman Joel Tinker, herkesin söz sahibi olmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ilişkin umutlu olduğunu söyledi ve Antalya'nın ev sahipliğini övdü. Güney Koreli Lei Chu ise Türkiye'nin misafirperverliğini ve ev sahipliğinin inceliğini belirtti; Chu, ülkeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

sürdürülebilirlik ve ortak mücadele çağrısı:

Uluslararası basının değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar arasında iklim finansmanı, sıfır atık uygulamaları, sürdürülebilir gıda ve küresel iş birliği yer aldı. Katılımcılar, yalnızca yeni taahhütlerin değil, geçmişte verilen sözlerin uygulanmasının ve tüm ülkelerin birlikte hareket etmesinin COP31 için belirleyici olacağını belirtiyor.

Medya merkezinin kapasiteleri ve teknolojik altyapısı sayesinde konferansın gelişmeleri dünya kamuoyuna hızlı ve kesintisiz aktarılırken, sahadan gelen değerlendirmeler Türkiye'nin organizasyonunu olumlu buluyor ve odak noktasının iklim finansmanı ile somut adımlar olduğuna işaret ediyor.

DÜNYA MEDYASININ GÖZÜ COP31’DE. İKLİM MÜZAKERELERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ MAVİ BÖLGE’DE KURULAN COP31...

DÜNYA MEDYASININ GÖZÜ COP31’DE. İKLİM MÜZAKERELERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ MAVİ BÖLGE’DE KURULAN COP31 MEDYA MERKEZİ, ULUSAL BASININ YANI SIRA 190’DAN FAZLA ÜLKEDEN GELEN 4 BİNE YAKIN BASIN MENSUBUNA HİZMET SAĞLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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