Eskişehir'de KPSS'ye son anda yetişen adayların koşuşturması

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için Eskişehir'de adaylar günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu.

Sınav başlangıcı ve kapıların kapanması:

Sınavda girişlerin düzenlendiği anda kapıların kapatıldığı saat 10.00 olarak uygulandı. Bu saat yaklaşırken bazı adaylar son dakikalarda koşarak sınav salonlarına ulaşmaya çalıştı.

Adayların son dakika telaşı:

Bazı adaylar koşarak son anda yetişirken, diğerleri salon önünde beklemeyi tercih etti; günün erken saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk sınav öncesi hareketliliği artırdı.

ESKİŞEHİR’DE ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN YAPILAN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI’NA (KPSS) BAZI ÖĞRENCİLER SON DAKİKA YETİŞTİ.