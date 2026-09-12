Eskişehir'de KPSS'ye son anda yetişen adayların koşuşturması
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için Eskişehir'de adaylar günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu.
Sınav başlangıcı ve kapıların kapanması:
Sınavda girişlerin düzenlendiği anda kapıların kapatıldığı saat 10.00 olarak uygulandı. Bu saat yaklaşırken bazı adaylar son dakikalarda koşarak sınav salonlarına ulaşmaya çalıştı.
Adayların son dakika telaşı:
Bazı adaylar koşarak son anda yetişirken, diğerleri salon önünde beklemeyi tercih etti; günün erken saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk sınav öncesi hareketliliği artırdı.
ESKİŞEHİR’DE ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN YAPILAN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI’NA (KPSS) BAZI ÖĞRENCİLER SON DAKİKA YETİŞTİ.
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