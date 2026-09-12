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Eskişehir'de KPSS'ye son anda yetişen adayların koşuşturması

Eskişehir'de ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS oturumunda bazı adaylar kapıların 10.00'da kapanmasına dakikalar kala koşarak sınava yetişti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de KPSS'ye son anda yetişen adayların koşuşturması

Eskişehir'de KPSS'ye son anda yetişen adayların koşuşturması

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için Eskişehir'de adaylar günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu.

Sınav başlangıcı ve kapıların kapanması:

Sınavda girişlerin düzenlendiği anda kapıların kapatıldığı saat 10.00 olarak uygulandı. Bu saat yaklaşırken bazı adaylar son dakikalarda koşarak sınav salonlarına ulaşmaya çalıştı.

Adayların son dakika telaşı:

Bazı adaylar koşarak son anda yetişirken, diğerleri salon önünde beklemeyi tercih etti; günün erken saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk sınav öncesi hareketliliği artırdı.

ESKİŞEHİR’DE ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN YAPILAN KAMU PERSONEL SEÇME...

ESKİŞEHİR’DE ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN YAPILAN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI’NA (KPSS) BAZI ÖĞRENCİLER SON DAKİKA YETİŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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