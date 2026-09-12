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Köyceğiz'de 73 yaşındaki Alzheimer hastası için geniş çaplı arama başlatıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Eylül akşamı kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Kestek için jandarma, emniyet ve AFAD öncülüğünde arama sürüyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyceğiz'de 73 yaşındaki Alzheimer hastası için geniş çaplı arama başlatıldı

Köyceğiz'de arama çalışmaları sürüyor:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yenimahalle'de yaşayan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Kestek'ten 8 Eylül akşamı bu yana haber alınamıyor. Kestek'in kaybolduğu yönündeki bildirimin ardından jandarma ve emniyet birimleri ile AFAD ve sivil toplum kuruluşları bölgeye sevk edildi ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

katılan ekipler ve kullanılan yöntemler:

Arama çalışmaları kapsamında ekipler karadan koordineli tarama yaparken, dronlar ve arama-kurtarma köpekleri de bölgede görev alıyor. Yerel ekipler ile sivil gönüllüler arasında koordinasyon sağlanarak geniş bir arama sahası oluşturuluyor ve kritik noktalar sistematik şekilde kontrol ediliyor.

vatandaşa çağrı ve bulunma olasılığı:

Yetkililer, Ahmet Kestek'i gören veya kendisine dair herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmasını istiyor. Alzheimer hastalarında yön ve zaman kavramı kaybı görülebileceği için ihbarların hızlı iletilmesi kişinin güvenliğine ulaşılmasında belirleyici rol oynuyor.

Arama ekipleri çalışmalarını sürdürüyor; bölge sakinlerinden ve çevredeki sürücülerden çevreyi dikkatle kontrol etmeleri ve şüpheli bir durum görmeleri halinde derhal yetkililere haber vermeleri talep edildi. Ekipler Kestek'i bulmak için taramaları yoğunlaştırmış durumda.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE ALZHEİMER HASTASI 73 YAŞINDAKİ AHMET KESTEK’TEN 8 EYLÜL AKŞAM...

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE ALZHEİMER HASTASI 73 YAŞINDAKİ AHMET KESTEK’TEN 8 EYLÜL AKŞAM SAATLERİNDEN BU YANA HABER ALINAMIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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