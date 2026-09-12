Van'da gökyüzü gölge oyununu canlandırdı: Hacivat ve Karagöz silueti

Van semalarında beklenmedik gök görüntüsü

Doğu Anadolu'nun incisi Van kent merkezinde, dün akşam saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir bulut oluşumu ortaya çıktı. Güneşin batmasını izleyenler, kısa süre içinde şekil alan bulut kümesinin geleneksel Türk gölge oyunu karakterlerini andırdığını fark etti.

gökyüzünde beliren şekil:

Oluşan bulut dizisi, izleyenlerin gözünde Hacivat ve Karagöz siluetlerini çağrıştırdı. Özellikle batıya bakan kısımlarda beliren konturlar, iki karakterin zıt duruşunu anımsatan bir görünüm sundu ve kısa süreliğine dikkat çekici bir kompozisyon oluşturdu.

kısa sürede değişti ve kayboldu:

Doğal koşulların etkisiyle bulutun hatları hızla bozuldu; yansıma ve siluet bir süre sonra kayboldu. Bu geçici görüntü, gökyüzünü izleyenlerde şaşkınlık ve hayranlık uyandırdı ve kentte kısacık ama unutulmaz bir görsel şölen olarak kayda geçti.

VAN SEMALARINDA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE OLUŞAN İLGİNÇ BULUT OLUŞUMU, GÖKYÜZÜNÜ İZLEYENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ.