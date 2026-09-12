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Hafızlık başarıları umre kapısını açtı: Mersin'den 20 öğrenci kutsal topraklara gönderildi

Mersin'de 'Hafızlar Umrede' projesiyle hafızlığını kısa sürede tamamlayanlar da dahil 20 öğrenci, Diyanet ve hayırsever desteğiyle umreye uğurlandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hafızlık başarıları umre kapısını açtı: Mersin'den 20 öğrenci kutsal topraklara gönderildi

Mezitli'den yapılan uğurlama töreni

Mersin'de, Mezitli İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Muhammed Doğaç tarafından başlatılan 'Hafızlar Umrede' projesi kapsamında 20 hafız öğrenci kutsal topraklara uğurlandı. Proje, Mersin İl Müftülüğü koordinasyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirildi.

Projenin amacı ve kapsamı:

Programın temel hedefi, gençleri Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in (S.A.V) örnek hayatıyla buluşturmak olarak açıklandı. Proje kapsamında, hafızlık eğitimlerini kısa sürelerde tamamlayan öğrenciler ön plana çıkarıldı; bu kapsamdaki katılımcıların bazılarının hafızlığı 6 ay ile 1 yıl gibi kısa sürede bitirdiği belirtildi.

Katılımcı profili ve teşekkürler:

Uğurlananlar arasında, hafızlığı kısa sürede tamamlayan başarılı öğrencilerle birlikte, 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren 4 öğrenci de yer aldı. İl Müftüsü Topal, projeye destek veren Diyanet İşleri Başkanlığına, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mezitli İlçe Müftülüğüne, hayırsever vatandaşlara ve projeyi hayata geçiren Muhammed Doğaç'a teşekkür etti.

Yetkililer, projenin gençlerin dini bilgilerini pekiştirmeye ve ibadet tecrübelerini güçlendirmeye katkı sağlayacağını vurguladı. Yolculuğa katılan öğrencilere manevi bir deneyim kazandırılması ve eğitim motivasyonlarının artması amaçlanıyor.

MERSİN’DE ‘HAFIZLAR UMREDE’ PROJESİ KAPSAMINDA HAFIZLIĞINI KISA SÜREDE TAMAMLAYAN BAŞARILI...

MERSİN’DE ‘HAFIZLAR UMREDE’ PROJESİ KAPSAMINDA HAFIZLIĞINI KISA SÜREDE TAMAMLAYAN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 20 HAFIZ ÖĞRENCİ, UMRE İBADETİ İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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