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Eskişehir'de motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Odunpazarı Ihlamurkent'te motorundan duman çıkan otomobil, sürücünün aracı kenara çekip haber vermesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

olayın gelişimi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı güvenli şekilde sağa çekti ve durumu derhal ekiplerine bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, duman ve başlayan alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve çevreye sıçraması önlendi.

oluşan zarar ve sonuç:

Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede, otomobilin motor bölümünde maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; sürücünün hızlı tepki vermesi ve itfaiyenin müdahalesi yangının büyümesini engelledi.

ESKİŞEHİR’DE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDAN ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ESKİŞEHİR’DE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDAN ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONRASI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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