Eskişehir'de mukaddes emanetlere ulaşmak için metrelerce kuyruk oluştu

Eskişehir'de ziyaretçi yoğunluğu

Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu dün açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Koleksiyoncu Erol Güzel ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle gerçekleşen sergide, Asrı Saadet'ten Osmanlı dönemine ve günümüze uzanan eşsiz parçalar sergilendi.

Sergide öne çıkan eserler:

Sergide 150'nin üzerinde kutsal emanetin yer aldığı bildirildi. Ziyaretçiler arasında en çok ilgi gören parçalar arasında Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i ve Saç-ı Şerifi, Kabe-i Muazzama örtüleri ve dünyanın en büyük ikinci el yazma Kur'an-ı Kerim nüshası bulunuyor. Aynı zamanda Ehl-i Beyt ve çeşitli evliyalara ait emanetler de sergilenenler arasında sayıldı.

Vatandaşların tepkileri ve kuyruklar:

Sergiye ilginin yoğun olması nedeniyle Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu önünde metrelerce kuyruk oluştu. Ziyaretçiler açılış gününde uzun bekleyişleri ve duygularını paylaştı.

Günay Çiçek, "Peygamber Efendimizin emanetlerini görmeye geldik. Hem içeride hem dışarıda çok kuyruk var. Ben 2-3 saattir bekliyorum. Diz romatizmam var ama buraya geldim, çok heyecanlıyım" dedi.

Emine Ersöz ise, "Mukaddes emanetleri ziyaret için geldik. Heyecanlıyım. Buraya kadar geldim, görmek inşallah nasip olur. Seve seve sabahtan geldik, bekliyoruz. Peygamber Efendimizin hatıraları, Kabe-i Muazzama’nın örtüleri, eskiden bu zamana kadar gelmiş örtüler varmış, inşallah onları göreceğiz. 1 saattir kuyruktayız. İnşallah Allah nasip ederse göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç ziyaretçiler de serginin eğitimsel yönünü vurguladı. 16 yaşındaki Yağmur Birsen, "Yeni şeyler öğrendim. Ben bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum ama içeri girince öğrendim. Görsel olması benim daha bir hoşuma gitti. Hem yazılı hem de sözlü anlatıyorlardı, o yönden benim için iyi oldu" derken, 18 yaşındaki Ayça Elif Şimer, "Sergi çok iyiydi. Din kitaplarındaki içerikleri orada canlı bir şekilde görmek çok güzel bir deneyimdi" diye konuştu. 16 yaşındaki İlayda Naz Çaylak ise sınıfça gelmenin avantajına değinerek, "Sınıfça gelmek bence daha eğlenceli. İçerideki sergiyi görüp daha iyi bilgiler edindik. Sergiyi hazırlayanlara teşekkür ederiz" dedi.

Yetkililer, serginin Eskişehir'de bu kapsamda ilk kez düzenlendiğini ve çalışmaların ziyaretçi yoğunluğunu karşılayacak şekilde sürdürüleceğini belirtti. Ziyaretçiler hem tarihsel hem de manevi değeri yüksek parçaları yakından görmek için sabırla beklemeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLEN MUKADDES EMANETLER SERGİSİNİ GÖREBİLMEK İÇİN METRELERCE KUYRUĞA GİREN BİRÇOK VATANDAŞ SAATLERCE SIRA BEKLEDİ.