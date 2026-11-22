Etkinlik ve organizasyon

Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar sabah saatlerinde Kocakır Terapi Ormanı'nda bir araya geldi ve program doğayla iç içe bir rota üzerinde ilerledi.

Yürüyüşün amacı ve katılımcı profili:

Programa kentte görev yapan öğretmenler katıldı. Etkinlik, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verme, paylaşma ve mesleki dayanışmayı güçlendirme amacı taşıdı. Katılımcılar yürüyüş boyunca sohbet ederek hem günün anlamını paylaştı hem de dinlenme fırsatı buldu.

Gün boyu atmosfer ve kapanış:

Temiz hava ve sakin orman atmosferi etkinliğin öne çıkan unsurları oldu. Yürüyüş sonunda öğretmenler hatıra fotoğrafları çekti ve program, dayanışma duygusunun vurgulandığı samimi bir kapanışla sona erdi. Etkinlik, 24 Kasım anısına hem sosyal hem de ruhsal bir mola niteliği taşıdı.

"ÖĞRETMENLER İLE EKO ORMAN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ"NDE BİR ARAYA GELEN EĞİTİMCİLER, DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.