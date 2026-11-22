Galatasaray hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Seans, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanın akışı:
İdman dinamik ısınmayla başladı ve devamında topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Program kapsamında tek pas çalışması yer aldı; antrenman çift kale maçla sona erdi.
Son hazırlık seansı:
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacakları idmanla tamamlayacak.
GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!