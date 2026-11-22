projede son etap tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ulaşım hedefiyle yürüttüğü ‘Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları’ projesinin son bölümünü ara tatil sürecinde tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada hattın tamamı baştan sona yenilenerek bölge trafiğine daha konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısı kazandırıldı.

çalışmanın kapsamı ve uygulanan işlemler:

Projede ekipler, yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki ulaşım hattını yeniledi. Son etapta gerçekleştirilen 600 metrelik bölümde freze, dolgu ve ardından asfalt serimi yapılarak yol standartları güncellendi. Çalışmalar Nisan-Ekim 2026 döneminde planlanan etaplar çerçevesinde sürdürülürken, ekipler il genelinde toplam 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca son 7 ayda Bursa’ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

trafik yönetimi ve yerel etkiler:

İşlerin etaplar halinde yürütülmesinde öncelik, trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması ve bölge sakinlerinin günlük yaşamının asgari düzeyde etkilenmesi oldu. Projenin ara tatil döneminde tamamlanmasıyla şehir merkezi yönüne 5, Mudanya istikametine ise 2'si kesintisiz olmak üzere toplam 4 şeritlik yol kazandırıldı. Bu düzenleme, özellikle yoğun saatlerdeki akışı rahatlatmayı ve sürücü güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliğinin parçası olarak saha taramalarını ve vatandaş taleplerini göz önünde bulundurarak müdahaleleri hızlandırdı. Tamamlanan bu etap, şehir genelindeki ulaşım ağını güçlendirme çalışmalarının güncel bir adımı olarak kayda geçti.

Büyükşehir, Geçit Köprüsü ve bağlantı yollarını yeniledi