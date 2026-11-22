Oruç Reis Pakistan açıklarında sismik araştırma görevine başladı

Yerli ve milli Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'deki ilk kıtalararası görevinden sonra ikinci yurt dışı operasyonunu Pakistan'da başlattı. Gemide görev yapacak toplam 50 personelten ikisi kadın.

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında son teknoloji gemi ve ekipmanların yanı sıra mürettebatın sürekli çalışmasının önemli rolü bulunuyor. Gemi personeli hem yurt içinde hem yurt dışında 7/24 çalışma yürütüyor; aynı ekip Somali'deki görevi de tamamlamıştı.

Yolculuk ve limana varış:

Kaptan Saadettin Kütüklüoğlu, Oruç Reis'in Pakistan yolculuğunun 18 gün sürdüğünü belirterek, "Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde seyrimizi tamamladık, Karaçi Limanı’na geldik, İnşallah güzel haberlerimizi paylaşmak da nasip olur" dedi.

Mürettebatın değerlendirmeleri:

Gemi Başmühendisi Doğukan Oflaz, aynı mürettebatla ikinci kez yurt dışında görev almanın önemine vurgu yaparak, "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan’da görev almaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

Data Kalite Kontrol Şefi Başak Turguz Birkuş, ekipteki heyecanın yüksek olduğunu belirterek, "Hepimiz bu proje için çok heyecanlıyız. Türk mühendisliğini ikinci kez uluslararası sahada göstermenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

3. Zabit Uğur Koç, projelerin büyük emek ve zaman gerektirdiğini vurgulayarak, "Bunlar çok fazla emek ve zaman harcanan projeler. Bunun için günlerini harcayan, denizde ve karada çalışan birçok personel var. Ülkemiz buna çok fazla yatırım yapıyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel işler başarılıyor" şeklinde konuştu.

Elektrik-Teknik Zabiti Ferhat Emek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sürece büyük bir emek sarf ettiğini belirterek, "Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis’in Pakistan’daki görevi, ülkenin mühendislik kapasitesini ve ekiplerin uluslararası alandaki temsil yeteneğini sergilemesi açısından önem taşıyor. Ekip, bölgede planlanan sismik çalışmalar sırasında aktif şekilde görev yapacak.

ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ, SOMALİ'DEKİ İLK KITALARARASI GÖREVİNİN ARDINDAN İKİNCİ YURT DIŞI OPERASYONU İÇİN PAKİSTAN'A GELDİ