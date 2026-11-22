Sivrihisarlılar öğretmenleri müzikle andı:

Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği'nde düzenlenen etkinlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı. Çok sayıda halen çalışan ve emekli öğretmenin katıldığı program, hem resmi tören hem de kültürel bir buluşma niteliğindeydi.

Programın akışı:

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Ardından katılımcı öğretmenler meslek hayatlarından unutulmaz anlarını paylaştı; bu paylaşım, kuşaklar arası deneyim aktarımını öne çıkardı. Program boyunca sanat müziği ve halk müziği korosu solistleri, eserlerini müzik eşliğinde seslendirdi ve dinleyicilerle birlikte duygusal anlar yaşandı.

Dernek başkanından mesaj:

Dernek Başkanı İsmail Arslan, 24 Kasım’ın Atatürk’ün başöğretmenliğini kabul ettiği gün olduğunu hatırlattı. Arslan, Atatürk’ün ‘‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’’ sözünü anarak öğretmenlerin ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı ve tüm öğretmenleri kutladı.

Yerel dernekler tarafından düzenlenen bu tür kutlamalar, yalnızca resmi bir anma değil; aynı zamanda öğretmenlerin mesleki birikimlerinin ve toplum içindeki değerlerinin görünür kılındığı bir platform sağlıyor. Eskişehir Sivrihisarlılar buluşması da bu bağlamda hem nostaljik hem de dayanışma odaklı bir etkinlik olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR’DEKİ SİVRİHİSARLILAR ‘ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ HALK VE SANAT MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE KUTLADILAR