Eskişehir'de okul çevrelerinde ve servislerde kapsamlı jandarma denetimi

Denetim kapsamı:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini artırmaya yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimler, İlçe Jandarma Komutanlıklarının güvenli eğitim koordinasyon görevlileri tarafından planlı şekilde yürütüldü.

Ekiplerin kontrol ettiği noktalar:

Dün 08.00-16.00 saatleri arasında yapılan uygulamada toplam 80 okul, bunun içinden 45 ilkokul, 29 ortaokul ve 6 lise kontrol edildi. Ekipler, okulla ilişiği olmayan ve öğrenci güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilen kişi ve araçları inceledi. Ayrıca okul çevresindeki park, bahçe ve metruk binalar detaylı şekilde gözden geçirildi ve okul idareleriyle görüşmeler yapıldı.

Servis ve trafik denetimleri:

Trafik Jandarması Timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 46 okul çevresi ve 24 okul servis aracı denetlendi. Yapılan kontroller sonucu herhangi bir cezai işleme rastlanmadığı bildirildi. Denetimlerin amacı, olası riskleri erken aşamada tespit ederek öğrenci güvenliğini sağlamaya devam etmektir.

Yetkililer, bu tür eş zamanlı denetimlerin süreceğini, okul yönetimleriyle koordinasyonun sürdürüleceğini ve güvenli eğitim ortamlarının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Halkın ve velilerin, şüpheli durumları yetkililere bildirme konusunda duyarlı olmaya devam etmesi istendi.

ESKİŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİNDE VE SERVİSLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.