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Eskişehir'de park tartışması: 75 anneye yönelik müdahaleye il başkanından tepki

Gürhan Albayrak, Dede Korkut Parkı'nda 75 annenin etkinliğinin engellenmesine tepki gösterdi; olayı bizzat takip edeceğini açıkladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Caner Şahin

Eskişehir'de park tartışması: 75 anneye yönelik müdahaleye il başkanından tepki

olayın seyrine ilişkin detaylar:

Anne Bebek Hareket Kulübü, 2 gün önce Dede Korkut Parkında bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe 75 anne ve 75 bebeği aynı anda katıldı. Anneler, bebek arabalarıyla yürüyüş ve egzersiz yapmak isterken park yetkilileri tarafından engellendiler. Uzlaşma sağlanamayınca onlarca anne, kucaklarındaki bebeklerle ikişerli sıra halinde Kanlıkavak Parkı'na yürüyerek etkinliklerine orada devam etti.

il başkanının açıklaması:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dede Korkut Parkı’nda annelerimizin bebekleriyle birlikte yaşadığı durumu üzüntüyle öğrendiğini yazdı. Albayrak, böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir ifadelerine yer vererek parkların anneler ve çocuklar için huzurlu ve güvenli ortak yaşam alanları olması gerektiğine vurgu yaptı.

kamuoyu tepkisi ve takip:

Olay sosyal medyada gündem olurken kamuoyundan gelen tepkiler dikkat çekti. Albayrak, yaşananların açıklığa kavuşturulması ve benzer bir durumun tekrarlanmaması adına konuyu bizzat takip edeceğini belirtti.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, ETKİNLİK YAPMAK İSTEYEN BEBEKLİ 75 ANNENİN DEDE...

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, ETKİNLİK YAPMAK İSTEYEN BEBEKLİ 75 ANNENİN DEDE KORKUT PARKI'NDAN ÇIKARILMASIYLA İLGİLİ OLARAK, "BÖYLE BİR YAKLAŞIMI TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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