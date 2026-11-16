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Eskişehir'de sokak ortasında iki hafif ticari araç çarpıştı, ağır maddi hasar oluştu

Eskişehir Tepebaşı Fevziçakmak Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de sokak ortasında iki hafif ticari araç çarpıştı, ağır maddi hasar oluştu

Eskişehir'de sokak ortasında iki hafif ticari araç çarpıştı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın sokak üzerinde çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, araçlarda ciddi ölçüde maddi zarar oluştu.

Kaza yeri ve hasar:

Kazada yer alan araçlardan biri sol bölümünden ve arka lastiğinden hasar alırken, diğeri ise ön bölümü büyük ölçüde zarar gördü. Her iki hafif ticari araç da çarpışmanın etkisiyle ağır maddi hasar aldı.

Müdahale ve son durum:

Olay yerine gelen yetkililerce yapılan ilk incelemede ölü veya yaralı olmadığı tespit edildi. Kazaya karışan araçlar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı ve trafik normale döndü.

KAZA

KAZA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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