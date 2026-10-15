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Eskişehir’de yükümlülerle alkol zararları üzerine çözüm odaklı eğitim

Eskişehir Denetimli Serbestlik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortak seminerinde yükümlülere alkolün zararları ve destek mekanizmaları anlatıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir’de yükümlülerle alkol zararları üzerine çözüm odaklı eğitim

Eskişehir’de yükümlülerle alkol zararları üzerine çözüm odaklı eğitim

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülere yönelik olarak, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele çerçevesinde "Alkolün Zararları" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Etkinlik, kurumlar arası iş birliğiyle hazırlanarak katılımcılara kapsamlı bilgi aktarımı sağlamayı hedefledi.

Eğitim içeriği ve yöntemler:

Seminerde alkol kullanımının bireysel, ailevi ve toplumsal boyutları ele alındı. Uzman personel; bağımlılık gelişim süreçleri, kısa ve uzun vadeli fiziksel/psikolojik etkiler ile risk faktörlerini anlattı. Ayrıca bağımlılık tedavisi, psiko-sosyal destek ve yönlendirme mekanizmaları hakkında uygulanabilir bilgiler paylaşıldı.

Amaç ve beklentiler:

Programın temel amacı, yükümlülerde sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak ve destek arayışlarını kolaylaştırmaktı. Eğitimle, hem bireylerin kendi sağlıklarına dair farkındalığı artırılmaya hem de aile içi iletişim ve toplum içinde risklerin azaltılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Etkinlik, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde yürütülerek katılımcılara hem bilgi hem de yönlendirme desteği sunuldu.

ESKİŞEHİR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YÜKÜMLÜLERE YÖNELİK, TÜTÜN VE MADDE...

ESKİŞEHİR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YÜKÜMLÜLERE YÖNELİK, TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE (TBM) KAPSAMINDA "ALKOLÜN ZARARLARI" KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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