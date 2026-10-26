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Eskişehir'de zehir tacirlerine darbe: neredeyse 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

25 Ekim 2026'de Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 996,80 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de zehir tacirlerine darbe: neredeyse 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Eskişehir'de narkotik operasyonunda önemli miktar metamfetamin ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonda önemli bir yakalamaya imza attı. Yapılan aramalarda toplam 996,80 gram metamfetamin ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi ve söz konusu maddelere el konuldu.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin saha çalışmaları sonucunda, operasyonla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturma ve işlemlerin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve ölçüm aletleri, iddianın niteliğine ilişkin delil niteliği taşıyor.

yasal süreç ve emniyet açıklaması:

Şüpheli, 26 Ekim 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü gösterirken, yetkililer benzer operasyonların devam edeceğini vurguladı.

OPERASYONDA YAPILAN ARAMALARDA TOPLAM 996,80 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ İLE 2 ADET HASSAS TERAZİ...

OPERASYONDA YAPILAN ARAMALARDA TOPLAM 996,80 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ İLE 2 ADET HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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