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Eskişehir'in gururu: Eti Sosyal Bilimler Lisesi 4006'da Türkiye birincisi

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, TÜBİTAK'ın ilk kez düzenlediği proje teşvik ödüllerinde 4006 Bilim Fuarı kategorisinde Türkiye birincisi oldu; ödül Ankara'da verildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir'in gururu: Eti Sosyal Bilimler Lisesi 4006'da Türkiye birincisi

ödül ve tören bilgisi:

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törene katılan heyet adına ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Eskişehir adına Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ile Okul Müdürü Turgut Erguvan'a teslim edildi.

başarıda emeği geçenler:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu başarıda emeği geçen 4006 Proje Yürütücüsü Hülya Demirel Fırıncı, öğretmenler ve öğrenciler tek tek tebrik edildi. Açıklamada, ekibin çalışmalarının takdir edildiği ve başarılarının devamının dilendiği belirtildi.

Okulun elde ettiği bu derece, hem öğrencilerin bilimsel projelere katılımını hem de yerel düzeyde bilimin görünürlüğünü artırması açısından önem taşıyor. Ankara'daki tören ve verilen ödül, okulun ve Eskişehir'in eğitim alanındaki temsilini güçlendirdi.

ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, BİLİM VE TOPLUM DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEŞVİK ÖDÜLLERİ...

ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, BİLİM VE TOPLUM DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEŞVİK ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA, 4006 BİLİM FUARI TEŞVİK ÖDÜLÜ KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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