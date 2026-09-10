Eskişehir'in kış hazırlığı: döküm kuzineler ve kovalı sobalara ilgi arttı

sezon açıldı, esnaf sezon hazırlıklarını tamamladı:

Eskişehir'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla soba imalatçıları ve satıcıları yeni sezon için raflarını doldurdu ve müşterilerini beklemeye başladı. Kentte yaklaşık 7 yıldır esnaflık yapan Eyüp Çoban, şehrin soba üretim geleneğinin ve kullanım alışkanlıklarının güçlü olduğunu belirtiyor. Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte vatandaşların hem fiyat hem de kalite araştırmasına hız verdiği ifade ediliyor.

döküm kuzineler dayanıklılığıyla öne çıkıyor:

Çoban, halkın en çok talep gösterdiği modellerin döküm kuzineler ve kovalı sobalar olduğunu anlatıyor. Üzeri ve iç yanma haznesi tamamen döküm olan, gövdesi emaye veya çelik sobaların uzun ömürlü olduğuna dikkat çeken esnaf, döküm olmayan modellerin dayanıklılık açısından geride kaldığını vurguluyor. Bu modellerin kullanım kolaylığı ve ısı verimi bakımından tercih edildiği belirtiliyor.

fiyatlar ve pelet sobaların durumu:

Piyasada farklı soba tipleri bulunuyor; Eyüp Çoban kendi fabrikasında ürettiği döküm kuzinelerin fiyatının 7 bin lira civarından başladığını, şömine tipi ve diğer modellerin ise 15 bin ile 30 bin lira arasında değiştiğini söylüyor. Son yıllarda rağbet gören pelet sobalara ilişkin olarak ise talebin azaldığını, geleneksel döküm kuzineler ve kovalı sobaların ısı kalitesi ve kullanım alışkanlıkları nedeniyle hâlâ üst sırada yer aldığını belirtiyor.

Eskişehir'de soba kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken esnaf, tüketicilerin alışveriş yaparken bilindik markaları ve döküm modelleri tercih etmelerini tavsiye ediyor. Kış öncesi bu tercihler, hem dayanıklılık hem de ısı verimi açısından belirleyici oluyor.

SOBA ESNAFI EYÜP ÇOBAN