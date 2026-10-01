Eskişehirli genç sporcu Ravza Nur Kaçan kick boksta Türkiye birinciliğine ulaştı

Şampiyonanın sonuçları:

Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ravza Nur Kaçan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Ringdeki üstün performansı, disiplinli hazırlık süreci ve azmiyle dikkat çeken Kaçan, okulunu ve kentini gururlandırdı.

Başarıya giden yol:

Kaçan'ın elde ettiği derece, genç sporcunun antrenman disiplini ve teknik gelişiminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Müsabakalar sırasında gösterdiği soğukkanlılık ve mücadeleci duruş, jüri tarafından yüksek puanlandırıldı ve rakipleri karşısında fark yaratmasına olanak sağladı.

Okulun ve yetkililerin tepkisi:

Şampiyon öğrenci madalyasını Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay'a hediye etti. Müdür Turinay, "Şampiyon olup okulumuza Kick Boks alanında Türkiye birinciliği kazandıran öğrencimiz Ravza Nur Kaçan ve antrenörlerini göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Genç yaşta elde ettiği bu anlamlı dereceyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyalini veren öğrencimize, spor hayatında ve eğitim yolculuğunda başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Bu başarı, hem okulun spor çalışmalarının somut bir göstergesi hem de Ravza Nur Kaçan için yeni hedeflerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Okul çevresinde ve Eskişehir'de elde edilen sevinç, genç sporcunun gelecekteki performansına dair beklentileri artırdı.

ESKİŞEHİR ORGENERAL HALİL SÖZER ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ RAVZA NUR KAÇAN, KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MÜSABAKALARINDA TÜM RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.