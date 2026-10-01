Dolar 49,0284 +0,03%
Euro 55,5585 +0,03%
Bist 12.196,10 +2,08%
Altın Gram 6.621,71 +0,34%
EUR/USD 1,1310 -0,21%
Brent Petrol 99,55 +1,55%
--°

Eskişehirli genç sporcu Ravza Nur Kaçan kick boksta Türkiye birinciliğine ulaştı

Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ravza Nur Kaçan, Eskişehir'de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birinciliğini kazandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehirli genç sporcu Ravza Nur Kaçan kick boksta Türkiye birinciliğine ulaştı

Şampiyonanın sonuçları:

Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ravza Nur Kaçan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Ringdeki üstün performansı, disiplinli hazırlık süreci ve azmiyle dikkat çeken Kaçan, okulunu ve kentini gururlandırdı.

Başarıya giden yol:

Kaçan'ın elde ettiği derece, genç sporcunun antrenman disiplini ve teknik gelişiminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Müsabakalar sırasında gösterdiği soğukkanlılık ve mücadeleci duruş, jüri tarafından yüksek puanlandırıldı ve rakipleri karşısında fark yaratmasına olanak sağladı.

Okulun ve yetkililerin tepkisi:

Şampiyon öğrenci madalyasını Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay'a hediye etti. Müdür Turinay, "Şampiyon olup okulumuza Kick Boks alanında Türkiye birinciliği kazandıran öğrencimiz Ravza Nur Kaçan ve antrenörlerini göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Genç yaşta elde ettiği bu anlamlı dereceyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyalini veren öğrencimize, spor hayatında ve eğitim yolculuğunda başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Bu başarı, hem okulun spor çalışmalarının somut bir göstergesi hem de Ravza Nur Kaçan için yeni hedeflerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Okul çevresinde ve Eskişehir'de elde edilen sevinç, genç sporcunun gelecekteki performansına dair beklentileri artırdı.

ESKİŞEHİR ORGENERAL HALİL SÖZER ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ RAVZA NUR KAÇAN, KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI...

ESKİŞEHİR ORGENERAL HALİL SÖZER ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ RAVZA NUR KAÇAN, KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MÜSABAKALARINDA TÜM RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtfaiye haftasında Bağyüzü İlkokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret
images

Gkv'nin eğitim sevdalısı Celal Ersoy vefatının ikinci yılında anıldı
images

GKV'li Beren Kalyoncu Semerkant'ta millî takımın 11'inciliğine katkı verdi
images

Beun'ün tekno ekolojik köy laboratuvarı köy okulunda hayata geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müzeler dijitale taşınıyor: 216 mekânda dönüşüm 2026'ya kadar tamamlanacak

Bolat G20 marjında AB ve Rusya ile ekonomik ilişkileri görüştü

Adıyaman'da gece yarısı park halindeki otomobile ateş açıldı

Tekirdağ'da kaçırıldığı iddia edilen araç zincirleme kazaya neden oldu, içinde 4 yaşındaki çocuk vardı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı