Esmanur'un gelinlik düşü sokak düğünüyle gerçeğe dönüştü

etkinlik detayları:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Sokak'ta yaşayan 24 yaşındaki özel ihtiyaç sahibi Esmanur Kılıç, yıllardır kurduğu gelinlik giyme hayalini yapılan sembolik bir düğünle gerçekleştirdi. Ailesi Orhan ve Aliye Kılıç ile birlikte düzenlenen etkinlikte Esmanur, davul ve zurna eşliğinde büyük bir heyecan yaşadı.

kutlama ve katılımcılar:

Etkinlik, ailesi ile AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatı tarafından evinin önünde özel olarak düzenlendi. Davetliler ve mahalle sakinleri, düğün atmosferinde Esmanur'un mutluluğuna ortak oldu; etkinlik boyunca renkli ve duygusal anlar yaşandı.

aile ve sembolik anlar:

Esmanur'un kardeşi Sami Kılıç, etkinlikte sembolik olarak damat rolünü üstlendi. Kılıç ailesi, kızlarının yıllardır süren gelin olma hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve bu anın aile için taşıdığı manevi değeri vurguladı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ GELİN ESMANUR VE DAMAT KARDEŞİ SAMİ KILIÇ