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Esmanur'un gelinlik düşü sokak düğünüyle gerçeğe dönüştü

Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan 24 yaşındaki özel ihtiyaç sahibi Esmanur Kılıç, ailesi ve AK Parti Kapaklı'nın düzenlediği sembolik düğünde gelinlik giydi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esmanur'un gelinlik düşü sokak düğünüyle gerçeğe dönüştü

etkinlik detayları:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Sokak'ta yaşayan 24 yaşındaki özel ihtiyaç sahibi Esmanur Kılıç, yıllardır kurduğu gelinlik giyme hayalini yapılan sembolik bir düğünle gerçekleştirdi. Ailesi Orhan ve Aliye Kılıç ile birlikte düzenlenen etkinlikte Esmanur, davul ve zurna eşliğinde büyük bir heyecan yaşadı.

kutlama ve katılımcılar:

Etkinlik, ailesi ile AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatı tarafından evinin önünde özel olarak düzenlendi. Davetliler ve mahalle sakinleri, düğün atmosferinde Esmanur'un mutluluğuna ortak oldu; etkinlik boyunca renkli ve duygusal anlar yaşandı.

aile ve sembolik anlar:

Esmanur'un kardeşi Sami Kılıç, etkinlikte sembolik olarak damat rolünü üstlendi. Kılıç ailesi, kızlarının yıllardır süren gelin olma hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve bu anın aile için taşıdığı manevi değeri vurguladı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ GELİN ESMANUR VE DAMAT KARDEŞİ SAMİ KILIÇ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ GELİN ESMANUR VE DAMAT KARDEŞİ SAMİ KILIÇ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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