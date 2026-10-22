Esnaf buluşmasında Tugay'dan vaat: su ucuzlayacak, ulaşım ücretleri sabit kalacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek birliğe bağlı 128 odanın başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede kentin uzun süredir çözülemeyen meseleleri, esnafın talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının gündemi:

Görüşmede İnciraltı planları, ulaşım, opera binası, su tarifeleri, atık yönetimi ve Kemeraltı için planlanan çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Tugay, kent yönetiminde iş birliğinin önemine vurgu yaparak bu alanlarda adım adım ilerleyeceklerini belirtti.

Siyaset yerine hizmet vurgusu:

Tugay toplantıda siyasi tartışmalardan ziyade hizmet üretmenin önceliği olduğunu vurguladı. Kendisinin kişisel yapısının değişmediğini ifade eden Tugay, görevini hemşehrilerine hizmet sunmak üzere gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden bahseden Tugay, İzmir'e ilişkin ilerleme sağlayacak bir diyaloğun başladığını dile getirdi.

Kemeraltı ve esnaf çalışması:

Esnafın kent ekonomisindeki rolüne dikkat çeken Tugay, Kemeraltı'nda kapsamlı bir saha çalışması başlattıklarını açıkladı. Buna göre ekipler 13-14 bin esnafı tek tek ziyaret edecek ve görüşmelerin ardından belediyeye sunulacak bir rapor hazırlanacak. İESOB Başkanı Yalçın Ata ile yapılan görüşmede, birliğin bağlı olduğu 128 oda vasıtasıyla yaklaşık 235 bin esnafın temsil edildiği hatırlatıldı.

Su indirimi ve ulaşıma zam yok:

Ekonomik koşullar dikkate alınarak vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Tugay, su tarifelerinde indirim yapılacağını ve toplu ulaşıma zam uygulanmayacağını açıkladı. Tugay, hazırlıkları süren tarifeyle birlikte İzmir'de suyun daha ucuz hale geleceğini; ayrıca mevcut durumda Türkiye'nin en ucuz toplu taşımasının İzmir'de olduğunu belirterek petrol fiyatlarına rağmen zam yapmayacaklarını ifade etti.

Çöp toplama ve ilçe iş birliği:

Başkan Tugay, çöp toplama yetkisinin ilçe belediyelerinde olduğunu, ancak talep halinde Büyükşehir Belediyesi'nin destek verebileceğini aktardı. Bu kapsamda Buca Belediyesi ile yapılan anlaşmayla belirli bölgelerde Büyükşehir'in çöp toplama çalışmalarına yardımcı olacağı; kararın meclisten geçtiği bildirildi. Tugay, karşılıklı talep ve iş birliğiyle benzer uygulamaların diğer ilçelerde de gündeme gelebileceğini söyledi.

Toplantıda ayrıca esnafın ruhsat harçları, su ve katı atık bedelleri, işgaliye ücretleri ve ilan-reklam bedelleri gibi mali yüklerin hafifletilmesi gerektiği vurgulandı. İESOB tarafından hazırlanan 23 maddelik raporun yerel yönetimlere sunulduğu, ruhsat süreçlerinin hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılması önerilerinin öncelik taşıdığı belirtildi.

Görüşmede iş birliği çağrısında bulunan Yalçın Ata, İzmir için ortak akılla hareket etmenin önemine işaret etti ve yapılan ziyaretin yeni iş birliklerine kapı aralayacağını dile getirdi. Tugay ise kent için birçok hayal ve proje bulunduğunu, bunları hayata geçirmek için sahada çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İZMİR’İN EKONOMİK YAŞAMINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN ESNAF VE SANATKÂRLARIN SORUNLARININ, TALEPLERİNİN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN ELE ALINDIĞI TOPLANTIDA BAŞKAN TUGAY, KENT YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.