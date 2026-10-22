Vezirköprü'de 46 yıllık hekim için duygusal veda gecesi

Dr. Süleyman Aygün, 25 Eylül 1980'de başladığı hekimlik hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Uzun yıllar boyunca özellikle Vezirköprü Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan Aygün için hastane personeli ve yöneticiler tarafından bir veda yemeği organize edildi.

Mesleğe ilk adım ve Vezirköprü yılları:

Aygün, kariyerine ilk olarak Terme'de başladı ve daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinda çalıştı. 1988 yılında Vezirköprü Devlet Hastanesine atanan hekim, ilçede uzun süre hizmet verdi ve burada evlenerek yaşamını da bu ilçede sürdürdü. Meslek yaşamının büyük bölümünü aynı kurumda geçiren Aygün, pek çok kuşaktan sağlık çalışanıyla birlikte çalıştı.

Veda programı ve duygular:

Veda yemeğine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mevlüt Güven ile hastane çalışanları katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda meslek hayatından anılar paylaşıldı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Program sırasında duygularını aktaran Dr. Süleyman Aygün, davete katılan meslektaşlarına teşekkür ederek, "Hastaneden ayrılıyor olabilirim ama sizlerden ayrılmıyorum. Beni bu anlamlı gecede yalnız bırakmadığınız için sağ olun" dedi.

Başhekim Uzman Dr. Mevlüt Güven ise Aygün'ün çalışma arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileri ve farklı kuşaklarla geliştirdiği güzel diyalogları vurguladı: "Daha biz doğmadan memuriyete atanmış doktor abimiz geldi. Biz isterdik ki biraz daha kalsın ama resmi olarak ayrılmış oldu. Yaş önemli değil. Herkesle güzel diyaloglar kurmuş, güzel hatıralar biriktirmiş. Kendini sevdirmiş bir abimiz. Ben kendisini tanıdığım için çok mutluyum. Emekleri için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun".

Konuşmaların ardından Dr. Süleyman Aygün’e çiçek ve hediye takdim edildi. Mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde uğurlanan Aygün, uzun yıllar hizmet verdiği hastaneye ve çalıştığı ekibe veda ederek emekliliğe adım attı.

VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ’NDE 1988 YILINDAN BU YANA GÖREV YAPAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. SÜLEYMAN AYGÜN, EMEKLİYE AYRILDI. AYGÜN İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ.