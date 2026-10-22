Ulusal marşta hareketler tartışma yarattı: Trump'tan LeBron James'e özür çağrısı

Trump'ın LeBron James tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Trump, James'in bir maç öncesinde ulusal marş sırasında sergilediği hareketleri eleştirerek oyuncudan özür beklediğini söyledi.

Olayın ayrıntıları:

Trump'ın söz konusu tepkisi, LeBron James'in 20 Ekim tarihli hareketlerine atıfta bulunuyor. James, New York, Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks - Philadelphia 76ers maçından önce ulusal marş okunurken ısınma hareketlerine benzer kollarını sallama ve şut hareketleri yaparken görüntülendi.

Trump'ın mesajı ve yorumu:

Trump açıklamasında, ulusal marş sırasında sergilenen davranışı 'saygısızca' olarak nitelendirdi ve oyuncudan ülkenin değerlerini temsil edenlere yönelik bir duruş beklediğini belirtti. Trump şöyle dedi: 'LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği tüm değerler uğruna hayatını kaybeden o büyük Amerikalı savaşçılardan ve kahramanlardan özür dilemeli'.

Tartışmanın arka planı:

Trump, ulusal marş sırasında sporcuların davranışlarına yönelik eleştirilerini daha önce de dile getirmişti. Başkan, bu kapsamda Philadelphia Eagles ekibinin ulusal marş tartışmaları sonrasında 2018'de Beyaz Saray ziyaretinin iptal edildiğini hatırlattı.

Bu açıklama, spor ve milliyetçilik konularındaki hassasiyeti yeniden gündeme taşıdı. Trump'ın doğrudan özür talep etmesi, kamuoyunda ve spor dünyasında tepki ve tartışma yaratabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Olay, sporcunun davranışının yorumlanması ve siyasi liderlerin spor üzerindeki etkisi bağlamında izlenmeye devam edecek.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, NBA YILDIZI LEBRON JAMES’E TEPKİ GÖSTERDİ.