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Van sağlık altyapısına 91 hekim takviyesi yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 131. DHY kurası sonucunda Van ve ilçelerine 70 uzman tabip ile 21 pratisyen olmak üzere toplam 91 hekim kadrosu tahsis edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Van sağlık altyapısına 91 hekim takviyesi yapıldı

Tahsis edilen kadrolar:

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 131. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Van ve ilçelerine toplam 91 hekim kadrosu tahsis edildi. Açıklamaya göre bu kadroların 70'i uzman tabip, 21'i pratisyen tabip olarak belirlendi.

Hizmet sunumunu güçlendirme hedefi:

Bakanlık yetkilileri, yeni tahsis edilen kadrolarla kentteki sağlık hizmetlerinin sunumunun güçlendirilmesinin ve uzman hekim açığının azaltılmasının amaçlandığını aktardı. Göreve başlayacak hekimlerin önümüzdeki günlerde kentteki sağlık kuruluşlarında hasta kabulüne başlaması bekleniyor.

Yerel değerlendirme ve teşekkür:

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kente atanan yeni hekimlere görevlerinde başarılar dileyerek, kadro tahsisinde emeği geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Tosun, atamaların sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve niteliğini olumlu etkileyeceğini vurguladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 131. DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI...

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 131. DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI KAPSAMINDA VAN'A 70 UZMAN TABİP VE 21 TABİP OLMAK ÜZERE TOPLAM 91 HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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