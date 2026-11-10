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Esnaftan dürüstlük örneği: yanlışlıkla gönderilen 67 bin 500 lirayı iade etti

Samsun'da halk ekmek büfesi işletmecisi Hacer Akkoyun, yanlışlıkla hesabına gönderilen 67 bin 500 TL'yi yarım saat içinde fark edip sahibine iade etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esnaftan dürüstlük örneği: yanlışlıkla gönderilen 67 bin 500 lirayı iade etti

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesinde halk ekmek büfesi işleten 35 yaşındaki Hacer Akkoyun, ekmek almak için gelen bir müşterinin banka havalesiyle yaptığı yanlış aktarımı fark ederek parayı iade etti.

Alışveriş sırasında müşteri yanında nakit olmadığını belirterek ödemeyi banka havalesiyle yapmak istedi. Akkoyun'un IBAN numarasını vermesi üzerine müşteri, ödemesi gereken 67 lira 50 kuruş yerine yanlışlıkla 67 bin 500 TL gönderdi.

Hesabı kontrol edip iade etti:

İşlemin ardından yaklaşık yarım saat sonra hesaplarını kontrol eden Akkoyun, hesabına yüklü miktarda para geldiğini fark etti. Paranın sahibine ulaşan işletmeci, fazla gönderilen paranın tamamını geri gönderdi.

İşletmecinin açıklaması:

Yaşadıklarını anlatan iki çocuk annesi Hacer Akkoyun, şunları söyledi: "Dün öğle saatlerinde esnaf arkadaşlarımızdan birisi ekmek almaya geldi. Ekmek alan kişi üzerinde nakit olmadığını ve kredi kartı ile ödeyeceğini söyledi. Ben de 'IBAN numaramız var, atabilirsiniz' dedim. IBAN'a beyefendi 67 TL 50 kuruş yerine 67 bin 500 TL para aktardı. Olaydan yarım saat sonra dikkatimi çekti. Hesaplara baktım ve fazla olduğunu gördüm. Akabinde geri geldi ve parayı iade ettik. Hiçbir zaman insanlık ölmedi. Burada esnaflık yapıyorsak ekmeğimizi helal bir şekilde yemek istiyoruz".

Olay, ödeme işlemlerinde dikkat gerektirdiğini bir kez daha gösterirken, yerel esnaf ile müşteriler arasındaki güvenin ve dürüstlüğün günlük yaşamdaki önemini de ortaya koydu.

Ekmek alırken &quot;67 lira&quot; yerine &quot;67 bin TL&quot; gönderdi, hatayı fark eden esnaf kadın parayı iade...

Ekmek alırken "67 lira" yerine "67 bin TL" gönderdi, hatayı fark eden esnaf kadın parayı iade etti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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