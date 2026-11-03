Karacasu'da farkındalık standı: organ bağışına çağrı

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde organ bağışı standı:

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde farkındalık standı açıldı. Etkinlikte hastane yetkilileri ve sağlık çalışanları tarafından vatandaşlara organ bağışının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Standta anlatılanlar:

Kurulan stantta ziyaretçilere organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü, bağış sürecinin aşamaları ve organ bağışının toplumsal önemi hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Katılımcılara bağışın hangi koşullarda gerçekleştirildiği ve süreçte nelerin dikkate alındığı anlatıldı.

Vatandaşlara çağrı ve yetkililerin vurguları:

Etkinlikte vatandaşlar organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet edildi. Yetkililer, organ bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak bir bağışın birden fazla insanın hayatına umut olabileceğini hatırlattı ve toplumun desteğinin önemine işaret etti.

Hastane yetkilileri, düzenlenen bilgilendirme çalışmalarının bağış farkındalığını artırmayı hedeflediğini belirtti ve vatandaşları konuya ilişkin sorularını sormaya teşvik etti.

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ’NDE FARKINDALIK STANDI AÇILARAK VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ ANLATILDI.