ESOGÜ'de nakil bekleyenlere umut taşıyan bilgilendirme standı

Etkinliğin amacı ve uygulama:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Transplantasyon Ünitesi tarafından bir bilgilendirme standı kuruldu. Stantta hastalar ve hasta yakınlarına organ bağışının önemi anlatıldı, sık sorulan sorular yanıtlandı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Standı ziyaret eden ve bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara başvuru sürecinde doğrudan yardımcı olunarak, işlemlerin nasıl ilerlediği ve başvuru adımları hakkında uygulamalı destek sağlandı. Bu sayede hem bilgi düzeyinin yükseltilmesi hem de bağış süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

Nakil geçmişi ve takip:

Etkinlik açıklamasında, ESOGÜ Hastanesi'nde 2017 yılından bu yana karaciğer ve böbrek nakillerinin gerçekleştirildiği vurgulandı. Nakil yapılan hastaların taburcu edildikten sonra düzenli kontrollerle takip edildiği ve multidisipliner bir izlem sürecinin uygulandığı kaydedildi.

Organ bağışının nakil bekleyen hastalar için taşıdığı hayati önem etkinlik boyunca sıkça dile getirildi; toplumsal farkındalığın artırılması ve bağış sayılarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Katılımcılar ve çağrı:

ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Transplantasyon Ünitesi tarafından düzenlenen etkinliğe Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim Angın, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı, Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp ile organ nakli koordinatörleri Tarık Uca ve Elif Hiçyılmaz katıldı. Düzenleyiciler, vatandaşları organ bağışı hakkında bilgi almaya ve sürece destek olmaya davet etti.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA, ESOGÜ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ TARAFINDAN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMA AMAÇLI BİLGİLENDİRME STANDI KURULDU.