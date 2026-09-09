Espressolab'ta fincana yansıyan ustalık: latte art şampiyonası tamamlandı

yarışmanın genel görüntüsü:

Espressolab, baristaların teknik beceri ve üreticiliklerini desteklemek amacıyla düzenlediği Barista Latte Art Championship'in dördüncüsünü gerçekleştirdi. Etkinlik, 4 Eylül tarihinde Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'nin Hangar alanında (Espressolab Merter Roastery Hangar) yapıldı ve 54 şehirden 100 barista ön elemelerde kıyasıya yarıştı.

Yarışma boyunca baristalar, kahve hazırlama yöntemleri, süt tekstürü ve estetik sunumlar üzerinden değerlendirildi. Ön elemeleri geçen katılımcılar arasından jüri, teknik yetkinlik ve özgün tasarım kriterlerine göre finale kalan beş ismi belirledi.

final etabı ve ödüller:

Finalde yarışan isimler şunlardı: Oğuzhan Değerli, Özgür Yusuf Topal, Recep Önür, Serap Toprak ve Yusuf Bol. Jüri koltuğunda Espressolab Operasyon Eğitim Müdürü Taylan Kurt, Head Roaster / Kahve Departman Müdürü Kürşat Paksoy ve Yurt İçi Operasyon Müdürü Gürhan Ay yer aldı; eğitmen Kübra Arda ise teknik hakem olarak görev yaptı.

Finalde her yarışmacı, kendi belirlediği özgün Latte Art tasarımını sergilemenin yanı sıra yarışma çarkından çıkan sürpriz figürleri de sunumuna entegre etti. Değerlendirme sırasında hem görsel yaratıcılık hem de hazırlık teknikleri birlikte puanlandı.

kazananlar ve dereceler:

Finalin sonunda Espressolab Galata Tower mağazasından Serap Toprak birinci oldu. Toprak, birincilik ödülü olarak Bali'de iki kişilik 4 gece 5 gün tatil ve Moccamaster Kahve Makinesi kazandı. İkinciliği alan Espressolab İstanbul Karaköy temsilcisi Yusuf Bol, Moccamaster Kahve Makinesi ve V60 Demleme Seti ile ödüllendirildi. Üçüncü olan Espressolab Mecidiyeköy Meydan'dan Recep Önür ise Moccamaster Kahve Makinesi ödülünü aldı.

Organizasyon, katılımcı baristalara hem rekabet ortamı sundu hem de farklı mağaza ekipleri arasında bilgi paylaşımı ve teknik alışveriş için bir platform görevi gördü.

marka bakışı ve gelecek planları:

Espressolab CMO'su Ersin Kefeli etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Latte Art'ın yalnızca görsel bir öğe olmadığını, kahve deneyiminin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Kefeli, yarışmanın baristaların teknik becerilerini ve üreticiliklerini ortaya koyduğunu, marka olarak baristaların mesleki gelişimini desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Marka, Barista Latte Art Championship aracılığıyla farklı bölge ve mağazalardan çalışan baristaları yeni teknikler öğrenmeye teşvik etmeyi ve ekipler arası deneyim paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca organizasyonun önümüzdeki yılda farklı ülkelerden katılımcıların da dahil olacağı uluslararası bir boyuta taşınması planlanıyor.

54 ŞEHİRDEN 100 BARİSTANIN KATILDIĞI YARIŞMADA 5 FİNALİST ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE ETTİ. ŞAMPİYON BARİSTA, BALİ TATİLİ VE MOCCAMASTER KAHVE MAKİNESİ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.