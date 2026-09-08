Dolar 48,4548 +0,04%
Euro 56,3351 +0,13%
Bist 14.134,24 -0,12%
Altın Gram 6.927,01 -0,67%
EUR/USD 1,1621 -0,03%
Brent Petrol 98,53 +2,34%
--°

Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

Orhan Buyurman ve Muharrem Uslubaş, görev süresini tamamlayan Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'ı ziyaret ederek plaket sundu ve teşekkürlerini iletti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman ve Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, görev süresini tamamlayan Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'ı makamında ziyaret etti.

ziyaretin değerlendirilmesi:

Ziyarette, Aydın'ın görev süresi boyunca Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Avrupalı Türk toplumu adına yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil noktasındaki faaliyetleri ele alındı ve değerlendirildi.

plaket takdimi ve iyi dilekler:

ATGB adına konuşan Orhan Buyurman, Aydın'a görev süresindeki hizmetleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle hazırlanan plaketi takdim etti ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Avrupalı Türk toplumu adına teşekkürlerini iletti. Taylan Özgür Aydın ziyaretten ve ATGB tarafından gösterilen vefa ile dayanışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

ATGB açıklamasında, Aydın'a bundan sonraki görev ve çalışma hayatında başarı, sağlık ve huzur dileklerinde bulunuldu.

AVRUPALI TÜRK GİRİŞİMCİLER BİRLİĞİ (ATGB) GENEL BAŞKANI ORHAN BUYURMAN VE GENEL SEKRETER MUHARREM...

AVRUPALI TÜRK GİRİŞİMCİLER BİRLİĞİ (ATGB) GENEL BAŞKANI ORHAN BUYURMAN VE GENEL SEKRETER MUHARREM USLUBAŞ, GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAN TÜRKİYE’NİN ESSEN BAŞKONSOLOSU TAYLAN ÖZGÜR AYDIN’A VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Çakırtaş'tan heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtaran polislere başa...
images

Vali Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtaran polislere başarı belgesi ve...
images

Konya’dan Suriye’ye çeyiz köprüsü: ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere 3 tır yardım
images

Sapanca'da peyzaj sektörü PSB Anatolia ile buluşuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da apartman dairesine düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Diyarbakır lezzeti İstanbul'a taşınıyor: festivalde 1 ton Çermik biberi ikram edilecek

Saruhanlı’nın kurtuluşu Yüksek Sadakat konseriyle coşkuyla kutlandı

Üsküdar'da belediye başkan vekilliği Cumhur İttifakı adayına geçti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı