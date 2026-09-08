Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman ve Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, görev süresini tamamlayan Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'ı makamında ziyaret etti.

ziyaretin değerlendirilmesi:

Ziyarette, Aydın'ın görev süresi boyunca Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Avrupalı Türk toplumu adına yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil noktasındaki faaliyetleri ele alındı ve değerlendirildi.

plaket takdimi ve iyi dilekler:

ATGB adına konuşan Orhan Buyurman, Aydın'a görev süresindeki hizmetleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle hazırlanan plaketi takdim etti ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Avrupalı Türk toplumu adına teşekkürlerini iletti. Taylan Özgür Aydın ziyaretten ve ATGB tarafından gösterilen vefa ile dayanışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

ATGB açıklamasında, Aydın'a bundan sonraki görev ve çalışma hayatında başarı, sağlık ve huzur dileklerinde bulunuldu.

AVRUPALI TÜRK GİRİŞİMCİLER BİRLİĞİ (ATGB) GENEL BAŞKANI ORHAN BUYURMAN VE GENEL SEKRETER MUHARREM USLUBAŞ, GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAN TÜRKİYE’NİN ESSEN BAŞKONSOLOSU TAYLAN ÖZGÜR AYDIN’A VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU.