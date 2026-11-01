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Ağız sağlığında görünmeyen tehlike: çürük olmasa da dişinizi kaybedebilirsiniz

Uzmanlar, ortodonti ihmali, gömülü yirmilik dişler, tütün ve evde yapılan beyazlatmanın çürük olmadan diş kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:27

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ağız sağlığında görünmeyen tehlike: çürük olmasa da dişinizi kaybedebilirsiniz

ağız sağlığında ihmallerin faturası

Ağız ve diş sağlığı, sıklıkla yalnızca estetik bir kaygıymış gibi algılansa da uzmanlar bunun tüm vücut sağlığını etkileyen hayati bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Ortodontik problemlerin ihmalinden, sosyal medyanın etkisiyle yaygınlaşan yanlış beyazlatma uygulamalarına; elektronik tütün ürünlerinden gömülü yirmilik dişlere kadar pek çok etken, geri dönüşü zor hasarlara yol açabiliyor.

ortodonti ihmali ve uzun dönem etkileri:

Çapraşık dişler yalnızca görünüm sorunu değil; düzgün çiğneme fonksiyonu ve ağız hijyeni için erken müdahale şart. Uzmanlar, ortodontik muayenelerin ihmal edilmesi halinde yüz yüksekliğinin değişebileceğini, solunum yollarının olumsuz etkilenebileceğini ve nefes almada güçlükler yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle düzenli takipler, ileride oluşabilecek diş eti hastalıkları ve çene eklem problemlerinin önlenmesinde kritik rol oynuyor.

tütün ürünleri ağzı sessizce yıpratıyor:

Diş Hekimi Selenay Özer, klasik ve elektronik tütün ürünlerinin ağız içi dokularına verdiği zarara dikkat çekiyor. Özer, ağıza çekilen sıcak buhar ve dumanın diş eti damarlarını zayıflatarak kanlanmayı ve beslenmeyi azalttığını; sonucunda diş eti morarmaları, diş sararmaları ve kalıcı hasarların, hatta protez kullanımına kadar gidebilen tablonun oluşabildiğini vurguluyor.

gömülü yirmilik dişler: sessiz saatli bombalar:

Gömülü yirmilik dişler ağrı yapmadıkça müdahale edilmeyebiliyor, ancak bu dişler arkadaki dişleri sıkıştırarak tüm dizilimi tehdit edebiliyor. Genellikle 16 ila 20 yaş arasında ortaya çıkan sorunların geciktirilmesi, geri dönülmez dizilim bozukluklarına yol açabiliyor. Özellikle ortodonti tedavisi gören veya diş teli kullanan kişilerde risk artıyor; zamanında yapılan hekim müdahalesi ileride yaşanabilecek şiddetli ağrıların ve ortodontik kayıpların önüne geçiyor.

evde yapılan beyazlatma yöntemleri diş minesini yok ediyor:

Diş Hekimi Mert Serhat Özgür, karbonat, limon ve internetten temin edilen bilinçsiz ürünlerle evde uygulanan beyazlatma eğilimine karşı uyarıyor. Asitli içerikli uygulamaların diş minesini aşındırdığı, bunun kalıcı aşınmalara, yüksek hassasiyete ve ağız kokusuna neden olabileceği belirtiliyor. Beyazlatma işlemlerinin mutlaka uzman kontrolünde ve klinik ortamda yapılması gerektiği tekrarlandığı noktalardan biri.

çürük olmasa da diş kaybı yaşanabilir:

Diş Hekimi Fatih Bayar, çürüğün en bilinen tehlike olsa da asıl kaybın çoğu zaman farklı etkenlerle gerçekleştiğini vurguluyor. Diş taşı birikiminin temizlenmemesinin, diş çevresindeki kemik dokusunu zayıflatarak çürük olmasa dahi diş kaybına yol açabildiği; yanlış fırçalama tekniklerinin diş eti çekilmelerine ve kemik kayıplarına neden olduğu aktarılıyor. Ayrıca uykuda tükürük akışının azalmasının ağızların doğal temizliğini zayıflattığı, bu yüzden yatmadan önce diş, dil ve yanakların kapsamlı temizliğinin önem kazandığı belirtiliyor. Dil temizliğinin ihmal edilmemesi; yirmilik dişlerin ise tamamının çekilmeyeceği, ancak çene darlığı veya komşu köklere zarar riski varsa uzman kararıyla çekilmesi gerektiği kaydediliyor.

Uzmanların ortak çağrısı açık: evdeki bilinçsiz uygulamalar ve kulaktan dolma bilgiler yerine, en az 6 ayda bir düzenli diş hekimi muayenesi ile ağız sağlığı korunmalı; erken dönemde yapılan müdahaleler ilerideki kayıpların ve kronik problemlerin önüne geçiyor.

FATİH BAYAR, SELENAY ÖZER, MERT SERHAT ÖZGÜR

FATİH BAYAR, SELENAY ÖZER, MERT SERHAT ÖZGÜR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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