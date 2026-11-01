İleri düzey kurtarma eğitimiyle ekipler acil durumlara hazır hale getirildi

Eğitimin kapsamı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Ford Otosan bünyesinde görev yapan Ford Arama Kurtarma Ekibi (FOKE) personeline ileri seviye kurtarma eğitimi verildi.

Eğitimde özellikle yüksekte güvenli çalışma, iple erişim ve kurtarma teknikleri ele alındı. Katılımcılara yüksekte çalışma sırasında alınması gereken önlemler ve kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Uygulamalı çalışmalar:

Teorik oturumlar, saha uygulamalarıyla desteklendi; tatbikatlar sırasında ekipler gerçekçi senaryolar üzerinden iple iniş, erişim ve tahliye yöntemlerini uyguladı. Bu sayede personelin potansiyel acil durumlarda karşılaşabileceği risklere karşı pratik hazırlığı artırıldı.

Program boyunca iletişim, görev dağılımı ve müdahale sırası gibi ekip içi koordinasyon unsurlarına özel önem verildi. Amaç, kurtarma operasyonlarının güvenli ve etkin şekilde yürütülmesini sağlayacak becerilerin pekiştirilmesiydi.

Bu çalışmalarla kurumlar arası iş birliği güçlendirilirken, FOKE ekiplerinin ani olaylara müdahale kabiliyetinin ve sahadaki karar alma hızının yükseltilmesi hedeflendi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA, FORD OTOSAN BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN FORD ARAMA KURTARMA EKİBİ (FOKE) PERSONELİNE İLERİ DÜZEY KURTARMA EĞİTİMİ VERİLDİ.