Bağcılar'da dönüşüm çalışması sırasında bina yan yattı; beş yapı tahliye edildi

Olayın ayrıntıları:

Dün gece saatlerinde Bağcılar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yürütülen çalışma sırasında cepheye bakan bir bina yan yatmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla binada ölçüldüğü kadar yaklaşık 10 santimetre eğilme dikkat çekti. Olay nedeniyle 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tahliye ve yerleştirme:

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu yaşananlarla ilgili olarak, "Yandaki binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılırken 58 numaralı binada kayma oldu. Devletimiz, kaymakamımız ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. 5 bina tedbiren tahliye edildi. Riskli binanın vatandaşları otele yerleştirildi, diğer binanın sakinleri ise akrabalarına gitti. 10-15 santimetre kayma belli oluyor" dedi.

Güvenlik önlemleri ve inceleme:

Olay yerine yönlendirilen polis ve zabıta ekipleri sokakta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı; bölge bariyerlerle çevrildi ve geçişlere kısıtlama getirildi. Yetkililer, eğilmenin çalışma sırasında zeminde oluşan kayma ile ilişkili olabileceğini değerlendirirken, hasar tespit ve risk analiz çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mahalle sakinlerinden bazıları kısa süreliğine otellere yerleştirilirken, diğerleri akrabalarının yanına gitti. İlgili kurumların başlattığı inceleme sonucunda alınacak teknik ve idari önlemlerle bölgedeki riskin azaltılması hedefleniyor.

BAĞCILAR’DA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİREN BİR BİNANIN ARSASINDA YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİYLE BİR BİNA YAN YATARKEN, TOPLAMDA 5 BİNA BOŞALTILDI.