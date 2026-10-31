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El birliğiyle okula renk getiren 9/B öğrencileri

Bilecik Osmaneli'de 75. Yıl Anadolu Lisesi 9/B öğrencileri, Melih Kaya önderliğinde sınıflarını kendi elleriyle boyayıp yeniledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

El birliğiyle okula renk getiren 9/B öğrencileri

çalışmanın detayları:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, sınıflarını kendi elleriyle boyayarak yeniledi. Çalışma, Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Sınıf öğretmenleri Melih Kaya öncülüğünde toplanan öğrenciler, boya ve temizlik işlerini ortaklaşa yaparak sınıflarına sahip çıktı ve mekanları tazeledi.

okul yönetiminin değerlendirmesi:

Okul Müdürü Faruk Özmen, öğrencilerin sergilediği duyarlı davranıştan dolayı gurur duyduklarını belirterek şöyle dedi: "Kendi sınıflarına sahip çıkarak büyük bir duyarlılık gösteren, emekleriyle sınıflarını güzelleştiren 9/B sınıfı öğrencilerimize ve onlara öncülük eden öğretmenimiz Melih Kaya’ya teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışlarıyla bizleri çok mutlu ettiler. İyi ki varsınız"

Bu tür uygulamalar, öğrencilerde aidiyet ve sorumluluk duygusunu güçlendirirken aynı zamanda okul ortamının korunmasına katkı sağlıyor. Öğrencilerin kendi emekleriyle yaptığı değişim, okul iklimine olumlu yansımalar bırakıyor.

ÖĞRENCİLER SINIFLARINI KENDİ ELLERİYLE BOYADILAR

ÖĞRENCİLER SINIFLARINI KENDİ ELLERİYLE BOYADILAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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