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Yakacık’ta altyapı yenileme çalışmaları başladı, yaşam koşulları hedefte

Söğüt'e bağlı Yakacık'ta su ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor. Kaymakam Murat Yayabaşı çalışmaları inceledi ve projenin köye katkısını vurguladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yakacık’ta altyapı yenileme çalışmaları başladı, yaşam koşulları hedefte

Yakacık’ta altyapı yenileme çalışmaları başladı

Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde su ve kanalizasyon sisteminin yenilenmesine yönelik altyapı çalışmaları başlatıldı. Proje, mevcut şebekenin iyileştirilmesini amaçlıyor ve köy sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan etki edecek.

çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Yürütülen çalışmalar, köyün su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesini kapsıyor. Mevcut altyapının iyileştirilmesiyle su temininde güvenilirlik, kanalizasyon yönetiminde hijyen ve uzun vadede bakım kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

yerinde inceleme ve kaymakamın değerlendirmesi:

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Yayabaşı, projenin tamamlanmasının ardından vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sağlanacağını belirtti.

Kaymakam Yayabaşı'nın sözleri şöyle: "Yakacık köyümüzde başlatılan su ve kanalizasyon şebekesi altyapı yenileme çalışmalarının köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Yetkililer, projenin uygulama ve denetim süreçlerinin takip edileceğini ve yerel ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılacağını bildirdi. Tamamlandığında altyapı iyileştirmesinin su erişimi ve çevre sağlığı açısından olumlu etkiler yaratması hedefleniyor.

SÖĞÜT&#039;TE ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

SÖĞÜT'TE ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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