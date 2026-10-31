Bilecik'te okul çevrelerinde denetimler artırıldı, öğrenci güvenliği öncelik

Denetimlerin kapsamı

Bilecik genelinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde okul çevrelerine yönelik güvenlik kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimler, okul binaları ve çevresindeki huzurun korunmasını hedefleyerek planlanıyor.

Uygulamalarda özellikle okul çevreleri, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri, trafik güvenliği ile okul servis araçları üzerinde yoğunlaşılıyor. Trafik ve asayiş ekiplerinin eşgüdümlü çalışmasıyla olası risklerin erkenden tespit edilmesine çalışılıyor.

Amaç ve uygulama süreci

Asayiş ve trafik ekipleri tarafından yürütülen bu uygulamalar, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmeleresini sağlamak amacına hizmet ediyor. Yetkililer, alınan tedbirlerin öğrenci güvenliğini artırmayı hedeflediğini ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ediyor.

BİLECİK'TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM