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Bilecik'te okul çevrelerinde denetimler artırıldı, öğrenci güvenliği öncelik

Bilecik'te polis ve jandarma ekipleri, okul çevrelerinde giriş-çıkış saatlerinde trafik ve servis denetimleri yapıyor; uygulamalar aralıksız sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te okul çevrelerinde denetimler artırıldı, öğrenci güvenliği öncelik

Denetimlerin kapsamı

Bilecik genelinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde okul çevrelerine yönelik güvenlik kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimler, okul binaları ve çevresindeki huzurun korunmasını hedefleyerek planlanıyor.

Uygulamalarda özellikle okul çevreleri, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri, trafik güvenliği ile okul servis araçları üzerinde yoğunlaşılıyor. Trafik ve asayiş ekiplerinin eşgüdümlü çalışmasıyla olası risklerin erkenden tespit edilmesine çalışılıyor.

Amaç ve uygulama süreci

Asayiş ve trafik ekipleri tarafından yürütülen bu uygulamalar, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmeleresini sağlamak amacına hizmet ediyor. Yetkililer, alınan tedbirlerin öğrenci güvenliğini artırmayı hedeflediğini ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ediyor.

BİLECİK&#039;TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

BİLECİK'TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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