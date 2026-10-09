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ETÜ'den sekiz akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Stanford ve Elsevier'in yayımladığı listede Erzurum Teknik Üniversitesi'nden 8 akademisyen 'Yıllık Etki' ve 'Kariyer Boyu Etki' kategorilerinde yer aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ETÜ'den sekiz akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden sekiz akademisyen uluslararası listede

Stanford Üniversitesi ve Prof. Dr. John P. A. Ioannidis liderliğindeki araştırma ekibinin derlediği liste, Hollanda merkezli yayıncı Elsevier tarafından yayımlandı. Söz konusu çalışma, dünya genelindeki bilim insanlarının akademik performansını bir dizi ölçütle değerlendirerek iki ayrı kategoride sıralama yapıyor.

Değerlendirme kriterleri:

Liste hazırlanırken nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, atıf sayısı, h-indeks, hm-indeksi, makale sayısı ve yayımlandığı derginin etki göstergecisi gibi ölçütler dikkate alındı. Bu veriler hem araştırmacıların yıllık performansını ('Yıllık Etki') hem de yaşam boyu katkılarını ('Kariyer Boyu Etki') karşılaştırmaya olanak veriyor.

ETÜ'lü akademisyenler ve kategoriler:

Bu yılki listede Erzurum Teknik Üniversitesi'nden 8 akademisyen yer aldı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Salih Akpınar, Prof. Dr. Tuba Yetim, Doç. Dr. İrfan Kocaman, Doç. Dr. Mehmet Bayğın ve Doç. Dr. Emre Mandev ile Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. Abdullah Güvendi "Yıllık Etki" kategorisinde yer aldı. Ayrıca Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Doç. Dr. Mehmet Bayğın "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde de listede bulunarak iki ayrı kategoride anılma başarısı gösterdiler.

Rektörün değerlendirmesi:

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenlerin uluslararası listede yer almasından duyduğu memnuniyeti vurguladı. Çakmak, her yıl farklı akademisyenlerin listeye dahil olmasının üniversitenin bilimsel çalışmalardaki gelişimini gösterdiğini belirterek, söz konusu başarıların ETÜ'nün uluslararası görünürlüğüne katkı sağladığını ve akademisyenleri tebrik ettiğini ifade etti.

Bu sonuç, ETÜ'nün araştırma kalitesinin ve uluslararası etki potansiyelinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir; üniversitenin önümüzdeki dönemde de bu başarıyı sürdürmesi hedefleniyor.

STANFORD ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HER YIL HAZIRLANAN VE DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARININ...

STANFORD ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HER YIL HAZIRLANAN VE DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARININ BELİRLENDİĞİ LİSTEDE, BU YIL ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN (ETÜ) 8 AKADEMİSYEN YER ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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