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Eyüpspor'da Dalcı: sahadaki oyun gücü bu kez yetmedi

Mustafa Dalcı, Amed Sportif karşısında Eyüpspor'un bugün oyun gücü ve direncinin yetersiz kaldığını, rakibin hataları anında cezalandırdığını söyledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eyüpspor'da Dalcı: sahadaki oyun gücü bu kez yetmedi

maç sonucu ve tablo:

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçı 5-1 kaybetti. Sonuç, maçın genel seyrinde Eyüpspor'un direnç ve ritmini koruyamamasının yanı sıra rakibin etkin hücum performansını da gösterdi.

Dalcı'nın değerlendirmesi:

Teknik direktör Mustafa Dalcı, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın performansını ve karşılaşmada yaşanan kilit anları değerlendirdi. Dalcı, 'Amedspor, bireysel bir hata yaptığında hemen cezayı kesebilecek etkili ve yetenekli oyunculara sahip. Dolayısıyla yapmış olduğumuz kademe hatasında, bireyselden yediğimiz o gol biraz bizim ritmimizi de direncimizi de düşürdü. 2. golle, ilk yarıyı dirençsizce, kabul eden bir anlayışla Amedspor’un oynamasına müsaade ettik.' ifadelerini kullandı.

Dalcı, ikinci yarıya ilişkin beklentilerini ve saha içi mesajlarını da aktardı: 'İkinci yarı oyuncularımızla bunları paylaştığımızda şunu söyledim, ’Direnç göstermemiz gerekiyor asla oyunumuzdan vazgeçmeden disiplin içerisinde ikinci yarıya da çıkıp oyunumuzu güçlü bir şekilde oynamamız gerekiyor’. Ama bunu ikinci yarı belirli bölümlerde reaksiyon gösterebildik, belirli bölümlerde gösteremedik.'

eksikler ve sonraki adımlar:

Dalcı, değerlendirmesinin sonunda hazırlık planları ve sahadaki uygulama arasındaki farkı vurguladı: 'Genel anlamda aslında hazırlanırken planımız, oyun gücümüz bugün sahada çok yeterli değildi. Bunu çok net ifade edebilirim. Bu biraz da Amedspor’un baskın oyunu ve güçlü oyunu da etkiliydi.' Ayrıca teknik direktör, bu maçı geride bırakıp mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, 'Artık bu maçı unutup bu mücadelemizi bir sonraki maçlarda devam ettirmek adına vazgeçmeden mücadelemize devam edeceğiz. Amedspor’u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum' dedi.

EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DALCI, MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA...

EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DALCI, MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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