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Hırdavatçıdan bıçak alıp karın bölgesinden kendini yaralayan kişi yoğun bakımda

Aksaray'da 40 yaşındaki Hamza E., alkollü halde hırdavatçıdan aldığı bıçakla karın bölgesinden kendini yaraladı; ağır yaralı hastanede yoğun bakımda.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hırdavatçıdan bıçak alıp karın bölgesinden kendini yaralayan kişi yoğun bakımda

olay yeri ve müdahale:

Aksaray'ın Zincirli Mahallesi Kapalı Çarşı girişinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen 40 yaşındaki Hamza E., bir hırdavatçıdan aldığı bıçakla dükkandan çıktıktan sonra karın bölgesinden kendini bıçakladı.

Durumu gören esnaf ve çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

hastaneye kaldırılma ve durumu:

İlk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hastanın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı ve polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

AKSARAY’DA HIRDAVATÇIDAN BIÇAK ALAN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANDAN ÇIKIP KENDİNİ KADIN BÖLGESİNDEN...

AKSARAY’DA HIRDAVATÇIDAN BIÇAK ALAN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANDAN ÇIKIP KENDİNİ KADIN BÖLGESİNDEN BIÇAKLAYIP YARALADI. AĞIR YARALANAN ADAM HASTANEDE YOĞUN BAKIMA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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