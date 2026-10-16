Evci Mahallesi'nde yalnız kalan 76 yaşındaki CIDP hastası huzurevi bekliyor

Terme'de yaşayan Bahtiyar Kuşkuoğlu bakım için yetkililerden sonuç bekliyor

Samsun'un Terme ilçesi Evci Mahallesi'nde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Bahtiyar Kuşkuoğlu, kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CIDP) nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor. Yüzde 71 engelli olduğunu belirten Kuşkuoğlu, huzurevi ya da bakımevine yerleştirilmek için başvuruda bulunduğunu ama henüz sonuç alamadığını söyledi.

Hastalık ve günlük yaşam zorlukları:

Kendisi için konulan tanıyı Ondokuz Mayıs Üniversitesi hekimleri tarafından aldığını aktaran Kuşkuoğlu, hastalığın nadir görüldüğünü ve dünya genelinde yaklaşık her 100 bin kişiden birinde rastlandığını iletildiğini kaydetti. Kuşkuoğlu, "Dizlerimden aşağısı hiç tutmuyor. Artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Yiyeceğim ve yakacağım var ancak değneklerle ayakta durabildiğim için bunları kullanmakta zorlanıyorum. Hayati ihtiyaçlarımı düşe kalka karşılamaya çalışıyorum" dedi. Ayrıca aylık gelirinin 7 bin 200 TL yaşlılık aylığı olduğunu ve engelli aylığı için de başvurduğunu belirtti.

Başvurular ve yetkililerin açıklaması:

Kuşkuoğlu, huzurevi ya da bakımevine yerleştirilmek için "CİMER ve Açık Kapı başta olmak üzere tüm resmî kurumlara başvurduğunu" ve başvurularının yaklaşık iki ay önce yapıldığı halde henüz sonuç alamadığını söyledi. Dört çocuğunun farklı şehirlerde yaşadığını, bu nedenle yalnız kaldığını belirtti ve Türkiye'nin herhangi bir yerindeki huzurevi ya da bakımevinde kalabileceğini ifade etti.

Evci Mahallesi Muhtarı Selahattin Gemrik ise Kuşkuoğlu'nun yaşlılık aylığı aldığını, yemek desteğinden yararlandığını ve ilgili kurumlara yerleştirme başvurularının yapıldığını aktardı. Gemrik, sosyal hizmetler yetkililerinden kendilerine ulaşan bilgilere göre Kuşkuoğlu'nun yerleştirme sürecinde "ilk sıraya alındığının" bildirildiğini söyledi. Muhtar, Kuşkuoğlu'nun talebinin bir an önce sonuçlandırılması için takipte olduklarını belirtti.

Hastanın ifade ettiklerine göre hijyen ve günlük bakım ihtiyaçları da etkilenmiş durumda; daha önce taburede oturarak abdest aldığını ancak son günlerde yalnızca teyemmüm almak zorunda kaldığını aktardı. Kuşkuoğlu, durumunun aciliyeti ve bakım ihtiyacı nedeniyle yetkililerden hızlandırılmış destek bekliyor.

76 YAŞINDAKİ BAHTİYAR KUŞKUOĞLU, GÜNDELİK İHTİYAÇLARINI DAHİ YERİNE GETİREMEDİĞİNİ BELİRTEREK, HUZUREVİ YA DA BAKIMEVİNE YATMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ.